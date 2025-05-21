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Собянин: силы ПВО отразили атаку семи украинских БПЛА

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки еще семи беспилотников, которые летели на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

Собянин ранее сообщал о нескольких украинских беспилотниках, которые были сбиты дежурными средствами ПВО на подлете к столице. В 13:18 он сообщил о еще сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), в 16:25 – об одном, в 17:06 мск – еще о трех. Также известно, что обломки одного из БПЛА упали на территории детского сада в Домодедове. Никто не пострадал.

В связи с этим Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Они были сняты в 16:01 мск. Сейчас мера продолжает действовать в воздушной гавани «Шереметьево».

В ночь на 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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