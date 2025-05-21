Собянин: силы ПВО отразили атаку семи украинских БПЛА

Собянин ранее сообщал о нескольких украинских беспилотниках, которые были сбиты дежурными средствами ПВО на подлете к столице. В 13:18 он сообщил о еще сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), в 16:25 – об одном, в 17:06 мск – еще о трех. Также известно, что обломки одного из БПЛА упали на территории детского сада в Домодедове. Никто не пострадал.