Собянин: силы ПВО отразили атаку семи украинских БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки еще семи беспилотников, которые летели на столицу.
Собянин ранее сообщал о нескольких украинских беспилотниках, которые были сбиты дежурными средствами ПВО на подлете к столице. В 13:18 он сообщил о еще сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), в 16:25 – об одном, в 17:06 мск – еще о трех. Также известно, что обломки одного из БПЛА упали на территории детского сада в Домодедове. Никто не пострадал.
В связи с этим Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Они были сняты в 16:01 мск. Сейчас мера продолжает действовать в воздушной гавани «Шереметьево».
В ночь на 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА.