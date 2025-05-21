Собянин сообщил о трех сбитых украинских БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО было уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву.
Одновременно с этим Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево.
В ночь на 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. В 13:18 Собянин сообщил о еще трех сбитых БПЛА. В 16:25 мэр города сообщил об одном сбитом беспилотнике. Также известно, что обломки одного из БПЛА упали на территории детского сада в Домодедово. Никто не пострадал.