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Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву украинский беспилотник

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте па месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают специалисты экстренных служб, добавил он.

В 13:18 мск Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. По его информации, в сторону столицы летели три БПЛА.

В ночь на 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА, 41 из которых – над Брянской областью. Еще 37 беспилотников были ликвидированы над Орловской областью, 31 – над Курской, пять – над Владимирской. Над Рязанской областью были нейтрализованы три БПЛА. По одному беспилотнику было сбито над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. С 4:00 до 8:00 мск силы ПВО сбили над Орловской, Брянской и Курской областями 32 украинских БПЛА самолетного типа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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