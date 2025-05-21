Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву украинский беспилотник
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте па месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают специалисты экстренных служб, добавил он.
В 13:18 мск Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. По его информации, в сторону столицы летели три БПЛА.
В ночь на 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА, 41 из которых – над Брянской областью. Еще 37 беспилотников были ликвидированы над Орловской областью, 31 – над Курской, пять – над Владимирской. Над Рязанской областью были нейтрализованы три БПЛА. По одному беспилотнику было сбито над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. С 4:00 до 8:00 мск силы ПВО сбили над Орловской, Брянской и Курской областями 32 украинских БПЛА самолетного типа.