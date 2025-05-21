Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву украинский беспилотник

В ночь на 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА, 41 из которых – над Брянской областью. Еще 37 беспилотников были ликвидированы над Орловской областью, 31 – над Курской, пять – над Владимирской. Над Рязанской областью были нейтрализованы три БПЛА. По одному беспилотнику было сбито над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. С 4:00 до 8:00 мск силы ПВО сбили над Орловской, Брянской и Курской областями 32 украинских БПЛА самолетного типа.