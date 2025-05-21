Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Собянин заявил об отражении атаки беспилотников на Москву

Ведомости

Средства ПВО Вооруженных сил России отразили атаку украинских беспилотников на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В сторону Москвы летели три БПЛА, уточнил глава города. На месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в 13:02 сообщил о введении временных ограничений на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Прием и отправка рейсов приостановлены. В Домодедово работают системы ПВО, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

В 13:26 Кореняко также объявил, что аэропорт «Шереметьево» временно не принимает рейсы. Позже он дополнил, что вылеты самолетов осуществляются по согласованию.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также действует в аэропортах Владимира («Семязино», с 11:37 мск), Иваново («Южный», с 11:52 мск и Калуги («Грабцево», с 11:35 мск).

С 20:00 20 мая до 04:05 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА, 41 из которых – над Брянской областью. Еще 37 беспилотников были ликвидированы над Орловской областью, 31 – над Курской, пять – над Владимирской. Над Рязанской областью были нейтрализованы три БПЛА. По одному беспилотнику было сбито над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

С 4:00 до 8:00 мск силы ПВО сбили над Орловской, Брянской и Курской областями 32 украинских БПЛА самолетного типа.

20 мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что интенсивность ударов Киева по гражданским объектам России не снизилась после начавшегося в Стамбуле переговорного процесса. Этому также не способствовало и заявление украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию, добавил он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных