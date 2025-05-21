Собянин заявил об отражении атаки беспилотников на Москву
Средства ПВО Вооруженных сил России отразили атаку украинских беспилотников на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В сторону Москвы летели три БПЛА, уточнил глава города. На месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб.
В 13:26 Кореняко также объявил, что аэропорт «Шереметьево» временно не принимает рейсы. Позже он дополнил, что вылеты самолетов осуществляются по согласованию.
Ограничения на прием и выпуск самолетов также действует в аэропортах Владимира («Семязино», с 11:37 мск), Иваново («Южный», с 11:52 мск и Калуги («Грабцево», с 11:35 мск).
С 20:00 20 мая до 04:05 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА, 41 из которых – над Брянской областью. Еще 37 беспилотников были ликвидированы над Орловской областью, 31 – над Курской, пять – над Владимирской. Над Рязанской областью были нейтрализованы три БПЛА. По одному беспилотнику было сбито над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
С 4:00 до 8:00 мск силы ПВО сбили над Орловской, Брянской и Курской областями 32 украинских БПЛА самолетного типа.
20 мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что интенсивность ударов Киева по гражданским объектам России не снизилась после начавшегося в Стамбуле переговорного процесса. Этому также не способствовало и заявление украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию, добавил он.