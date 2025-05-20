Мирошник: переговоры в Стамбуле не привели к снижению интенсивности атак ВСУ

19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам диалога российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. По словам Зеленского, Киев может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта. «Мы будет ждать российскую версию меморандума», – процитировало его слова украинское издание «Страна».