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Мирошник: переговоры в Стамбуле не привели к снижению интенсивности атак ВСУ

Ведомости

Интенсивность ударов Киева по гражданским объектам России не уменьшилась после начавшегося в Стамбуле переговорного процесса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, снижению ударов не способствовало и заявление украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию.

«Число пострадавших мирных жителей от атак вооруженных формирований Киева за минувшую неделю превысили 100 человек, а количество прилетов сохранялось в районе 300 ударов ежесуточно», – сообщил Мирошник.

Посол уточнил, что 50% пострадавших были убиты или ранены в результате так ударных беспилотных летательных аппаратов.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Делегации конфликтующих стран договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», а также обсудили возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам диалога российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. По словам Зеленского, Киев может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта. «Мы будет ждать российскую версию меморандума», – процитировало его слова украинское издание «Страна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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