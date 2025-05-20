Мирошник: переговоры в Стамбуле не привели к снижению интенсивности атак ВСУ
Интенсивность ударов Киева по гражданским объектам России не уменьшилась после начавшегося в Стамбуле переговорного процесса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, снижению ударов не способствовало и заявление украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию.
«Число пострадавших мирных жителей от атак вооруженных формирований Киева за минувшую неделю превысили 100 человек, а количество прилетов сохранялось в районе 300 ударов ежесуточно», – сообщил Мирошник.
Посол уточнил, что 50% пострадавших были убиты или ранены в результате так ударных беспилотных летательных аппаратов.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Делегации конфликтующих стран договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», а также обсудили возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам диалога российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. По словам Зеленского, Киев может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта. «Мы будет ждать российскую версию меморандума», – процитировало его слова украинское издание «Страна».