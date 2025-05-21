ВСУ атаковали дронами завод полупроводников в Орловской области

ВСУ регулярно атакуют приграничные и центральные регионы России дронами. Сегодня ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотника. Кроме Орловской области БПЛА были сбиты над Брянской (41), Курской (31), над Московской (6), Владимирской (5), Рязанской областями (3). По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. Утром ПВО уничтожили еще 32 украинских БПЛА.