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ВСУ атаковали дронами завод полупроводников в Орловской области

Ведомости

В Орловской области после атаки украинских дронов повреждены жилые дома и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет. На месте работают аварийные службы.

Минобороны заявило, что за последние сутки ПВО сбили 53 украинских беспилотника над Орловской областью.

ВСУ регулярно атакуют приграничные и центральные регионы России дронами. Сегодня ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотника. Кроме Орловской области БПЛА были сбиты над Брянской (41), Курской (31), над Московской (6), Владимирской (5), Рязанской областями (3). По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. Утром ПВО уничтожили еще 32 украинских БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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