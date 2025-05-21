ВСУ атаковали дронами завод полупроводников в Орловской области
В Орловской области после атаки украинских дронов повреждены жилые дома и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет. На месте работают аварийные службы.
Минобороны заявило, что за последние сутки ПВО сбили 53 украинских беспилотника над Орловской областью.
ВСУ регулярно атакуют приграничные и центральные регионы России дронами. Сегодня ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотника. Кроме Орловской области БПЛА были сбиты над Брянской (41), Курской (31), над Московской (6), Владимирской (5), Рязанской областями (3). По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. Утром ПВО уничтожили еще 32 украинских БПЛА.