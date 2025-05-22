В Ивановской области ограничили работу мобильного интернета
В целях безопасности в Ивановской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский в социальной сети «В контакте».
Он заявил, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка. Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме, подчеркнул Воскресенский.
В Орловской области также ввели временные ограничения на работу мобильного интернета и предоставление услуг связи. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что решение было принято Вооруженными силами (ВС) РФ.
21 мая работу мобильного интернета ограничили во Владимирской, Тульской и Липецкой областях. Это было связано с потенциальной угрозой, связанной с атакой украинских беспилотников.
В ночь на 22 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над регионами России. В небе над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА, над Орловской областью – 14. В Курской области военные ВС РФ сбили 12 беспилотников, в Белгородской – 11. Еще 10 БПЛА были ликвидированы в Тульской области, девять – в Калужской. Семь беспилотников уничтожены в Воронежской области и по три – над Липецкой и Смоленской областями. Еще один БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области.