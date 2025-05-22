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В Ивановской области ограничили работу мобильного интернета

Ведомости

В целях безопасности в Ивановской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский в социальной сети «В контакте».

Он заявил, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка. Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме, подчеркнул Воскресенский.

В Орловской области также ввели временные ограничения на работу мобильного интернета и предоставление услуг связи. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что решение было принято Вооруженными силами (ВС) РФ.

21 мая работу мобильного интернета ограничили во Владимирской, Тульской и Липецкой областях. Это было связано с потенциальной угрозой, связанной с атакой украинских беспилотников.

В ночь на 22 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над регионами России. В небе над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА, над Орловской областью – 14. В Курской области военные ВС РФ сбили 12 беспилотников, в Белгородской – 11. Еще 10 БПЛА были ликвидированы в Тульской области, девять – в Калужской. Семь беспилотников уничтожены в Воронежской области и по три – над Липецкой и Смоленской областями. Еще один БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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