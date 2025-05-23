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Путин утвердил схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который утверждает новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы, сообщается на портале официального публикования правовых актов.

Схема распределяет округа таким образом, что в ДНР их будет три, в ЛНР – два, в Херсонской и Запорожской областях – по одному. Увеличение количества одномандатных округов коснется Москвы, Московской области и Краснодарского края (прибавится по одному округу). В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов изменится в отрицательную сторону (по -1).

Предыдущая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 г. и действовала на протяжении 10 лет.

20 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об утверждении новой схемы избирательных округов. Проголосовали против только семь парламентариев, 393 депутата высказались «за».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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