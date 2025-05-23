Путин утвердил схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму

Схема распределяет округа таким образом, что в ДНР их будет три, в ЛНР – два, в Херсонской и Запорожской областях – по одному. Увеличение количества одномандатных округов коснется Москвы, Московской области и Краснодарского края (прибавится по одному округу). В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов изменится в отрицательную сторону (по -1).