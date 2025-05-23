Путин утвердил схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин подписал закон, который утверждает новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы, сообщается на портале официального публикования правовых актов.
Схема распределяет округа таким образом, что в ДНР их будет три, в ЛНР – два, в Херсонской и Запорожской областях – по одному. Увеличение количества одномандатных округов коснется Москвы, Московской области и Краснодарского края (прибавится по одному округу). В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов изменится в отрицательную сторону (по -1).
Предыдущая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 г. и действовала на протяжении 10 лет.
20 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об утверждении новой схемы избирательных округов. Проголосовали против только семь парламентариев, 393 депутата высказались «за».