Только один депутат Госдумы остался недоволен новой нарезкой округов

Хованская, единственная, кто выступил по ходу рассмотрения проекта нарезки, поблагодарила Вяткина за то, что в комитете «с пониманием» отнеслись к ее аргументам. «Для меня район Сокол всегда был родным районом. Меня там знают все жители. Они меня не поймут, если я скажу: «Я больше не ваш депутат». Ну, в случае, естественно, моего избрания. И я очень прошу вернуть мне район Сокол в мой округ, заменив его другим районом [Хорошевским] – тоже для меня немаловажным, но тем не менее он не нарушает ни в коей мере ни границы, ни численность избирателей», – обратилась она к депутатам. «Ведомости» со ссылкой на источники писали 16 мая, что Хованская, скорее всего, не войдет в новый, девятый, созыв нижней палаты.