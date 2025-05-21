Только один депутат Госдумы остался недоволен новой нарезкой округов

Только один депутат Госдумы остался недоволен новой нарезкой округовВопросы к ней возникли у Галины Хованской
Госдума 20 мая приняла во втором и третьем чтениях закон об утверждении схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы. Проголосовали против только семь депутатов, поддержали новую нарезку 393 парламентария.
В первом чтении проект новой схемы округов депутаты приняли 14 мая. Тогда он прошел без обсуждения – народные избранники согласовали его не больше чем за пять минут. Ко второму чтению 20 мая поступило только две поправки – и обе от депутата Госдумы от «Справедливой России» Галины Хованской, представляющей Москву в нижней палате. Она предложила вернуть район Сокол в Ленинградский одномандатный избирательный округ (в новой нарезке округов он обозначен под номером 197) вместо Хорошевского района. Согласно новой схеме, Сокол отходит в 205-й Тушинский округ. От Ленинградского округа Хованская успешно избиралась в 2016 и 2021 гг.
О том, что 81-летняя Хованская готовит такую поправку, она говорила «Ведомостям» 16 мая. «Меня уже огорчает, что сейчас идет изменение нарезки округов и у меня [могут] забрать район Сокол – мой родной район. Я там школу заканчивала, все знаю там, каждый камешек. Попытаюсь внести поправку, но не знаю, чем это закончится. Не знаю, с какой это целью делается», – говорила она.
Докладчик по вопросу – заместитель председателя комитета по законодательству Дмитрий Вяткин («Единая Россия») о поступивших поправках сообщил, что с «многоуважаемой Галиной Петровной Хованской обсудили этот вопрос, что можно и что не можно в этом случае делать». В остальном законопроект не претерпел ко второму чтению никаких изменений, подчеркнул единоросс.
Хованская, единственная, кто выступил по ходу рассмотрения проекта нарезки, поблагодарила Вяткина за то, что в комитете «с пониманием» отнеслись к ее аргументам. «Для меня район Сокол всегда был родным районом. Меня там знают все жители. Они меня не поймут, если я скажу: «Я больше не ваш депутат». Ну, в случае, естественно, моего избрания. И я очень прошу вернуть мне район Сокол в мой округ, заменив его другим районом [Хорошевским] – тоже для меня немаловажным, но тем не менее он не нарушает ни в коей мере ни границы, ни численность избирателей», – обратилась она к депутатам. «Ведомости» со ссылкой на источники писали 16 мая, что Хованская, скорее всего, не войдет в новый, девятый, созыв нижней палаты.
Изменения, которые претерпел Ленинградский округ, были «минимальными», заметил Вяткин. Сокол передали в Тушинский округ только потому, что там не хватало избирателей для соблюдения средней нормы представительства (сейчас она составляет 495 835 избирателей), разъяснил он. Сейчас в Тушинском округе числится 480 745 человек, в Ленинградском – 508 107. «Исходили, естественно, не из личности, не из фамилии действующего депутата, а исключительно из цифр», – будто оправдывался Вяткин. В целом же вся перенарезка была осуществлена по предложению региональных избирательных комиссий, которые должны были соблюсти среднюю норму представительства в округе плюс-минус 10%, за исключением труднодоступных и малонаселенных территорий, добавил депутат. «Опять-таки для чистоты отношений: есть 13 регионов, где внутри нарезки округов произошли изменения – что-то от одного округа передали в другой, где-то произошел обмен муниципальными образованиями, т. е. они не режутся пополам, а целиком переходили из округа в округ», – указал Вяткин.
Комитет рекомендовал поправки Хованской к отклонению, депутаты согласились. На этом же пленарном заседании Госдума приняла новую нарезку сразу в третьем чтении.
По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, народные избранники исходят из того, что схема уже согласована исполнительной властью, долго балансировалась и уже трудно будет серьезно повлиять на нее. Кроме того, авторы законопроекта боятся «эффекта домино», когда за одним округом придется менять другой, считает он.
Исторически округа перенарезают, чтобы «разбавить протестные голоса», говорит политконсультант Олег Бондаренко. «Покладистость»депутатов можно объяснить тем, что в основе новой конфигурации округов лежат предложения региональных властей, а спорить с ними накануне выборов нецелесообразно, рассуждает электоральный юрист Олег Захаров. «Даже если кандидат видит некоторую некомфортность своего переизбрания в силу новой конфигурации городов и сел, в которых ему предстоит работать с избирателями, ему куда как важнее сохранить хорошие отношения с политическим руководством региона», – уверен он.