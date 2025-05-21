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Поправки по выборам приняли экстерном

Власть меняет правила нарезки округов, подсчета зарубежных голосов и открытия избирательных счетов
Олег Захаров , политический юрист

Депутаты оперативно приняли порцию поправок в избирательное законодательство. Законы о выборах правятся ежегодно в весеннюю сессию Госдумы, до назначения ближайших (региональных) выборов. Тогда, скорректировав правила игры весной, уже осенью можно их обкатать в регионах.

В этом году лейтмотивом стала корректировка правил выборов в Госдуму (ближайшие - в 2026 г.). Большая часть поправок касается именно их, но некоторые затрагивают и общие процедуры.

Ко второму чтению в законопроекте, который по традиции вносила группа парламентариев, добавилось несколько важных новелл.

В частности, нарезка округов, которая во многих регионах уже обновилась от «лепестковой» в более традиционную «кустовую», теперь будет утверждаться каждые пять, а не 10 лет. Фактически, это обновление карты одномандатных округов будет проводится перед каждым новым созывом, и это один из способов осуществления джерримендеринга, то есть «преференциальной» нарезки округов для властей.

Важна и новация, которая теперь позволит за счет региональных бюджетов финансировать выборы в Госдуму. Такой метод был опробован еще на голосовании по поправкам в Конституцию 2020 г. и получил свое развитие на президентских выборов 2024 г. На выборах в федеральный парламент такая опция будет нужна для финансирования регионального сегмента стимулирования явки и работы членов участковых избиркомов в проекте «Информ-УИК».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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