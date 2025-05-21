Поправки по выборам приняли экстерном

В частности, нарезка округов, которая во многих регионах уже обновилась от «лепестковой» в более традиционную «кустовую», теперь будет утверждаться каждые пять, а не 10 лет. Фактически, это обновление карты одномандатных округов будет проводится перед каждым новым созывом, и это один из способов осуществления джерримендеринга, то есть «преференциальной» нарезки округов для властей.