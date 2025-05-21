Поправки по выборам приняли экстерном

Поправки по выборам приняли экстерномВласть меняет правила нарезки округов, подсчета зарубежных голосов и открытия избирательных счетов
Депутаты оперативно приняли порцию поправок в избирательное законодательство. Законы о выборах правятся ежегодно в весеннюю сессию Госдумы, до назначения ближайших (региональных) выборов. Тогда, скорректировав правила игры весной, уже осенью можно их обкатать в регионах.
В этом году лейтмотивом стала корректировка правил выборов в Госдуму (ближайшие - в 2026 г.). Большая часть поправок касается именно их, но некоторые затрагивают и общие процедуры.
Ко второму чтению в законопроекте, который по традиции вносила группа парламентариев, добавилось несколько важных новелл.
В частности, нарезка округов, которая во многих регионах уже обновилась от «лепестковой» в более традиционную «кустовую», теперь будет утверждаться каждые пять, а не 10 лет. Фактически, это обновление карты одномандатных округов будет проводится перед каждым новым созывом, и это один из способов осуществления джерримендеринга, то есть «преференциальной» нарезки округов для властей.
Важна и новация, которая теперь позволит за счет региональных бюджетов финансировать выборы в Госдуму. Такой метод был опробован еще на голосовании по поправкам в Конституцию 2020 г. и получил свое развитие на президентских выборов 2024 г. На выборах в федеральный парламент такая опция будет нужна для финансирования регионального сегмента стимулирования явки и работы членов участковых избиркомов в проекте «Информ-УИК».