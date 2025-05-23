Доказывающее геноцид белых в ЮАР фото на самом деле было снято в Конго
Фотография, которую президент США Дональд Трамп показывал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в качестве доказательства геноцида белых фермеров, на самом деле была сделана в Конго. Об этом сообщает The Guardian.
Трамп показал скриншот из видео, которое сделал корреспондент агентства Reuters Джаффар Аль Катанти. Кадры были сняты в столице провинции Северное Киву, Гоме, после захвата города повстанцами из «Движения 23 марта».
21 марта Трамп и Рамафоса провели встречу в Овальном кабинете. Лидер США продемонстрировал видео и распечатки статей, заявив, что в ЮАР происходит преследование и убийства белых южноафриканцев, особенно фермеров, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны официальных структур.
«Они забирают вашу землю и убивают вас», – сказал Трамп, показывая Рамафосе подборку интернет-материалов, в том числе ролик с участием лидера оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы. Он также продемонстрировал караван с белыми крестами вдоль дороги, назвав это «данью памяти убитым фермерам».
Как отмечало Reuters, идея о «геноциде белых» в Южной Африке активно распространяется в ультраправых кругах и связывается с земельной реформой, хотя статистика указывает, что из примерно 20 000 убийств в стране ежегодно лишь около 50 приходятся на белых фермеров, тогда как большинство жертв – чернокожие южноафриканцы. Рамафоса в ответ подчеркнул, что Южная Африка не занимается этнической дискриминацией, а насилие связано с общей криминальной ситуацией в стране, а не с государственной политикой.