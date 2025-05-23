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Доказывающее геноцид белых в ЮАР фото на самом деле было снято в Конго

Ведомости

Фотография, которую президент США Дональд Трамп показывал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в качестве доказательства геноцида белых фермеров, на самом деле была сделана в Конго. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп показал скриншот из видео, которое сделал корреспондент агентства Reuters Джаффар Аль Катанти. Кадры были сняты в столице провинции Северное Киву, Гоме, после захвата города повстанцами из «Движения 23 марта».

21 марта Трамп и Рамафоса провели встречу в Овальном кабинете. Лидер США продемонстрировал видео и распечатки статей, заявив, что в ЮАР происходит преследование и убийства белых южноафриканцев, особенно фермеров, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны официальных структур.

«Они забирают вашу землю и убивают вас», – сказал Трамп, показывая Рамафосе подборку интернет-материалов, в том числе ролик с участием лидера оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы. Он также продемонстрировал караван с белыми крестами вдоль дороги, назвав это «данью памяти убитым фермерам».

Как отмечало Reuters, идея о «геноциде белых» в Южной Африке активно распространяется в ультраправых кругах и связывается с земельной реформой, хотя статистика указывает, что из примерно 20 000 убийств в стране ежегодно лишь около 50 приходятся на белых фермеров, тогда как большинство жертв – чернокожие южноафриканцы. Рамафоса в ответ подчеркнул, что Южная Африка не занимается этнической дискриминацией, а насилие связано с общей криминальной ситуацией в стране, а не с государственной политикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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