Доказывающее геноцид белых в ЮАР фото на самом деле было снято в Конго

Как отмечало Reuters, идея о «геноциде белых» в Южной Африке активно распространяется в ультраправых кругах и связывается с земельной реформой, хотя статистика указывает, что из примерно 20 000 убийств в стране ежегодно лишь около 50 приходятся на белых фермеров, тогда как большинство жертв – чернокожие южноафриканцы. Рамафоса в ответ подчеркнул, что Южная Африка не занимается этнической дискриминацией, а насилие связано с общей криминальной ситуацией в стране, а не с государственной политикой.