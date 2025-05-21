Трамп показал Рамафосе материалы о «геноциде белых фермеров» в ЮАР

Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном офисе показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, которые, по его словам, доказывают насилие против белых фермеров в Южной Африке. Его слова передает Reuters.



Лидер США продемонстрировал видео и распечатки статей, заявив, что в ЮАР происходит преследование и убийства белых южноафриканцев, особенно фермеров, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны официальных структур.