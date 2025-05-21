Трамп показал Рамафосе материалы о «геноциде белых фермеров» в ЮАР
Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном офисе показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, которые, по его словам, доказывают насилие против белых фермеров в Южной Африке. Его слова передает Reuters.
Лидер США продемонстрировал видео и распечатки статей, заявив, что в ЮАР происходит преследование и убийства белых южноафриканцев, особенно фермеров, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны официальных структур.
«Они забирают вашу землю и убивают вас», – сказал Трамп, показывая Рамафосе подборку интернет-материалов, в том числе ролик с участием лидера оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы. Он также продемонстрировал караван с белыми крестами вдоль дороги, назвав это «данью памяти убитым фермерам».
«Я бы хотел знать, где это находится, я такого никогда не видел», – ответил на это Рамафоса. Он отметил, что выступавший на видео представляет небольшую оппозиционную партию, а преступность в Южной Африке затрагивает не только белых: «Большинство жертв – чернокожие».
Несмотря на возражения Рамафосы, Трамп настаивал на своей позиции. Также он не исключил возможности предоставления убежища белым южноафриканцам, отметив, что «многие чувствуют, что их преследуют».
Как отмечает Reuters, идея о «геноциде белых» в Южной Африке активно распространяется в ультраправых кругах и связывается с земельной реформой, хотя статистика указывает, что из примерно 20 000 убийств в стране ежегодно лишь около 50 приходятся на белых фермеров, тогда как большинство жертв – чернокожие южноафриканцы.
Рамафоса в ответ подчеркнул, что Южная Африка не занимается этнической дискриминацией, а насилие связано с общей криминальной ситуацией в стране, а не с государственной политикой.
20 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон отказался от участия на саммите G20 в ЮАР. Он пояснил, что это связано с расхождением позиций США и ЮАР по политике южноафриканских властей.
14 мая стало известно, что Белый дом запрещает госагентствам США работать на мероприятиях G20. Как отметила The Washington Post, этот шаг последовал за публичными угрозами президента Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за утверждений о том, что правительство ЮАР «отбирает у белых южноафриканцев земли в связи с новым законом об экспроприации».