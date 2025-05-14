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Администрация Трампа приостановила участие США в подготовке к саммиту G20 в ЮАР

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен состояться в ноябре в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Решение, по данным издания, было принято Советом национальной безопасности Белого дома после публичных заявлений Трампа о возможном бойкоте встречи лидеров «двадцатки». Поводом стало недовольство политикой Южной Африки в отношении перераспределения земли, в том числе законопроектом об экспроприации без компенсации, который, по утверждению Трампа, «ведет к геноциду белых фермеров».

«Как мы могли ожидать, что нас пригласят в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда главной темой обсуждения являются конфискация земель и геноцид?» – писал Трамп в апреле в соцсети Truth Social.

Власти Южной Африки отвергли обвинения, заявив, что утверждения о геноциде не имеют под собой оснований. Президент страны Сирил Рамафоса подчеркнул, что речь идет о восстановлении исторической справедливости после апартеида и заявил, что ЮАР продолжит диалог с США.

По информации WP, не все в американском правительстве поддержали решение о бойкоте. Некоторые чиновники предупредили, что такой шаг открывает пространство для Китая, который активно использует форматы G20 для продвижения своих интересов.

В феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите «большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за действий Южно-Африканской республики (ЮАР). По словам Рубио, Южная Африка «делает очень плохие вещи».

Рубио выразил мнение, что должен продвигать национальные интересы Америки, а не «тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму».

4 февраля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратил внимание на общественно-социальные проблемы африканского континента. По его словам, Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». Он назвал ситуацию плохой и заявил, что радикальные левые СМИ «не хотят даже упоминать» о ней.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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