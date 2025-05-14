Администрация Трампа приостановила участие США в подготовке к саммиту G20 в ЮАР

4 февраля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратил внимание на общественно-социальные проблемы африканского континента. По его словам, Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». Он назвал ситуацию плохой и заявил, что радикальные левые СМИ «не хотят даже упоминать» о ней.