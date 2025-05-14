Администрация Трампа приостановила участие США в подготовке к саммиту G20 в ЮАР
Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен состояться в ноябре в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Решение, по данным издания, было принято Советом национальной безопасности Белого дома после публичных заявлений Трампа о возможном бойкоте встречи лидеров «двадцатки». Поводом стало недовольство политикой Южной Африки в отношении перераспределения земли, в том числе законопроектом об экспроприации без компенсации, который, по утверждению Трампа, «ведет к геноциду белых фермеров».
«Как мы могли ожидать, что нас пригласят в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда главной темой обсуждения являются конфискация земель и геноцид?» – писал Трамп в апреле в соцсети Truth Social.
Власти Южной Африки отвергли обвинения, заявив, что утверждения о геноциде не имеют под собой оснований. Президент страны Сирил Рамафоса подчеркнул, что речь идет о восстановлении исторической справедливости после апартеида и заявил, что ЮАР продолжит диалог с США.
По информации WP, не все в американском правительстве поддержали решение о бойкоте. Некоторые чиновники предупредили, что такой шаг открывает пространство для Китая, который активно использует форматы G20 для продвижения своих интересов.
В феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите «большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за действий Южно-Африканской республики (ЮАР). По словам Рубио, Южная Африка «делает очень плохие вещи».
Рубио выразил мнение, что должен продвигать национальные интересы Америки, а не «тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму».
4 февраля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратил внимание на общественно-социальные проблемы африканского континента. По его словам, Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». Он назвал ситуацию плохой и заявил, что радикальные левые СМИ «не хотят даже упоминать» о ней.