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Рубио подтвердил, что США не будут представлены на саммите G20

Ведомости

Вашингтон отказался от участия на саммите G20 в ЮАР. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рубио пояснил, что это связано с расхождением позиций США и ЮАР по политике южноафриканских властей.

14 мая стало известно, что Белый дом запрещает госагентствам США работать на мероприятиях G20. Об этом писала The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как отметила газета, этот шаг последовал за публичными угрозами президента Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за утверждений о том, что правительство ЮАР «отбирает у белых южноафриканцев земли в связи с новым законом об экспроприации».

15 марта госдеп объявил персоной нон грата посла ЮАР в США Эмрахима Расула за его враждебное отношение к США и американскому президенту Трампу. Тогда американские СМИ писали, что Расул заявил участникам семинара по внешней политике, что Трамп возглавляет движение сторонников превосходства белой расы в Америке и по всему миру.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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