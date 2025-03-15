Госдеп объявил персоной нон-грата посла ЮАР в США

Издание «Breitbart» сообщило, что в пятницу Расул выступил на мероприятии Института стратегических исследований Mapungubwe (MISTRA) в Йоханнесбурге, пытаясь объяснить недавние заявления Трампа в отношении законодательства Южной Африки об экспроприации собственности, а также свою позицию по вопросам связей с Ираном, движением «Хамас» и другими. Он заявил, что идеология превосходства белой расы мотивирует «неуважительное» отношение Трампа к нынешнему порядку в мире, включая к таким институтам, как ООН и G20.