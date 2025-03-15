Госдеп объявил персоной нон-грата посла ЮАР в США
Вашингтон объявил персоной нон-грата посла ЮАР в США Эмрахима Расула за его враждебное отношение к США и американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в своем аккаунте в сети Х.
«Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не приветствуется в нашей великой стране. Эмрахим Расул – политик, спекулирующий на расовых вопросах, который ненавидит Америку и ненавидит президента США. Нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается persona non grata», – написал Рубио.
Ранее американские СМИ сообщили, что Расул заявил участникам семинара по внешней политике, что Трамп возглавляет движение сторонников превосходства белой расы в Америке и по всему миру.
Издание «Breitbart» сообщило, что в пятницу Расул выступил на мероприятии Института стратегических исследований Mapungubwe (MISTRA) в Йоханнесбурге, пытаясь объяснить недавние заявления Трампа в отношении законодательства Южной Африки об экспроприации собственности, а также свою позицию по вопросам связей с Ираном, движением «Хамас» и другими. Он заявил, что идеология превосходства белой расы мотивирует «неуважительное» отношение Трампа к нынешнему порядку в мире, включая к таким институтам, как ООН и G20.
Также во время этого выступления Расул отметил, что движение Трампа Make America Great Again является реакцией сторонников превосходства белой расы на растущее демографическое разнообразие в Соединенных Штатах.
В Вашингтоне Расул, назначенный послом в США еще при экс-президенте Джо Байдене, не пользовался популярностью у американских политиков из-за своих откровенно про-палестинских высказываний и с ним мало кто контактировал, отмечает издание.