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Госдеп объявил персоной нон-грата посла ЮАР в США

Ведомости

Вашингтон объявил персоной нон-грата посла ЮАР в США Эмрахима Расула за его враждебное отношение к США и американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в своем аккаунте в сети Х.

«Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не приветствуется в нашей великой стране. Эмрахим Расул – политик, спекулирующий на расовых вопросах, который ненавидит Америку и ненавидит президента США. Нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается persona non grata», – написал Рубио.

Ранее американские СМИ сообщили, что Расул заявил участникам семинара по внешней политике, что Трамп возглавляет движение сторонников превосходства белой расы в Америке и по всему миру.

Издание «Breitbart» сообщило, что в пятницу Расул выступил на мероприятии Института стратегических исследований Mapungubwe (MISTRA) в Йоханнесбурге, пытаясь объяснить недавние заявления Трампа в отношении законодательства Южной Африки об экспроприации собственности, а также свою позицию по вопросам связей с Ираном, движением «Хамас» и другими. Он заявил, что идеология превосходства белой расы мотивирует «неуважительное» отношение Трампа к нынешнему порядку в мире, включая к таким институтам, как ООН и G20.

Также во время этого выступления Расул отметил, что движение Трампа Make America Great Again является реакцией сторонников превосходства белой расы на растущее демографическое разнообразие в Соединенных Штатах.

В Вашингтоне Расул, назначенный послом в США еще при экс-президенте Джо Байдене, не пользовался популярностью у американских политиков из-за своих откровенно про-палестинских высказываний и с ним мало кто контактировал, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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