В КНДР после аварии при спуске эсминца арестовали трех человек

ЧП произошло 21 мая, когда спускаемый на воду эсминец столкнулся с препятствием, что привело к его опрокидыванию и повреждениям. По данным расследования, серьезных пробоин корпуса не обнаружено, ремонтные работы займут порядка десяти дней.