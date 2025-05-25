В КНДР после аварии при спуске эсминца арестовали трех человек
В Северной Корее арестованы три должностных лица судостроительного предприятия в Чхонджине в связи с инцидентом, произошедшим во время спуска на воду нового военного корабля.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), под стражу взяты главный инженер предприятия Кан Чон Чхоль, начальник сборочного цеха Хан Ген Хак и административный руководитель Ким Ен Хак.
ЧП произошло 21 мая, когда спускаемый на воду эсминец столкнулся с препятствием, что привело к его опрокидыванию и повреждениям. По данным расследования, серьезных пробоин корпуса не обнаружено, ремонтные работы займут порядка десяти дней.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии спуска корабля, охарактеризовал восстановление судна как задачу политической значимости, подчеркнув, что этот вопрос напрямую связан с престижем государства. Расследование причин аварии продолжается.