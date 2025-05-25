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В КНДР после аварии при спуске эсминца арестовали трех человек

Ведомости

В Северной Корее арестованы три должностных лица судостроительного предприятия в Чхонджине в связи с инцидентом, произошедшим во время спуска на воду нового военного корабля.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), под стражу взяты главный инженер предприятия Кан Чон Чхоль, начальник сборочного цеха Хан Ген Хак и административный руководитель Ким Ен Хак.

ЧП произошло 21 мая, когда спускаемый на воду эсминец столкнулся с препятствием, что привело к его опрокидыванию и повреждениям. По данным расследования, серьезных пробоин корпуса не обнаружено, ремонтные работы займут порядка десяти дней.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии спуска корабля, охарактеризовал восстановление судна как задачу политической значимости, подчеркнув, что этот вопрос напрямую связан с престижем государства. Расследование причин аварии продолжается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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