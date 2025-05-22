Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В КНДР на глазах Ким Чен Ына произошла авария при спуске на воду нового эсминца

Ведомости

Новый эсминец с водоизмещением 5000 т был поврежден при спуске на воду в КНДР. Присутствовавший на церемонии лидер страны Ким Чен Ын назвал случившееся преступлением, «вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Инцидент произошел на Чхончжинской судостроительной верфи. По данным ЦТАК, «из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении» не была обеспечена параллельность движения тележки. В связи с этим пусковая каретка кормы корабля раньше времени сошла со стапеля и наскочила на препятствие. Равновесие нарушилось из-за разрушения некоторых частей днища, а нос судна не сошел со стапеля.

Ким Чен Ын заявил, что на пленуме ЦК партии будут рассмотрены ошибки «безответственных» сотрудников, в том числе отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования судна и Чхончжинской судостроительной верфи. По его словам, они «в один миг» дискредитировали авторитет и достоинство государства.

Лидер КНДР поручил завершить восстановление эсминца до июньского пленума. По его словам, это не просто деловой, но и политический вопрос, связанный с авторитетом страны.

17 мая, после боевых учений авиаотрядов ВВС по ПВО и воздушному нападению в Северной Корее, Ким Чен Ын заявлял, что армия КНДР должна постоянно находиться в полной готовности к войне. Ранее он уже делал подобные заявления: по мнению Кима, ситуация в мире «перегревается» из-за частых вооруженных конфликтов, а также неопределенной и нестабильной военно-политической ситуации вокруг Кореи.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных