В КНДР на глазах Ким Чен Ына произошла авария при спуске на воду нового эсминца

Инцидент произошел на Чхончжинской судостроительной верфи. По данным ЦТАК, «из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении» не была обеспечена параллельность движения тележки. В связи с этим пусковая каретка кормы корабля раньше времени сошла со стапеля и наскочила на препятствие. Равновесие нарушилось из-за разрушения некоторых частей днища, а нос судна не сошел со стапеля.