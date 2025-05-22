В КНДР на глазах Ким Чен Ына произошла авария при спуске на воду нового эсминца
Новый эсминец с водоизмещением 5000 т был поврежден при спуске на воду в КНДР. Присутствовавший на церемонии лидер страны Ким Чен Ын назвал случившееся преступлением, «вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Инцидент произошел на Чхончжинской судостроительной верфи. По данным ЦТАК, «из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении» не была обеспечена параллельность движения тележки. В связи с этим пусковая каретка кормы корабля раньше времени сошла со стапеля и наскочила на препятствие. Равновесие нарушилось из-за разрушения некоторых частей днища, а нос судна не сошел со стапеля.
Ким Чен Ын заявил, что на пленуме ЦК партии будут рассмотрены ошибки «безответственных» сотрудников, в том числе отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования судна и Чхончжинской судостроительной верфи. По его словам, они «в один миг» дискредитировали авторитет и достоинство государства.
Лидер КНДР поручил завершить восстановление эсминца до июньского пленума. По его словам, это не просто деловой, но и политический вопрос, связанный с авторитетом страны.
17 мая, после боевых учений авиаотрядов ВВС по ПВО и воздушному нападению в Северной Корее, Ким Чен Ын заявлял, что армия КНДР должна постоянно находиться в полной готовности к войне. Ранее он уже делал подобные заявления: по мнению Кима, ситуация в мире «перегревается» из-за частых вооруженных конфликтов, а также неопределенной и нестабильной военно-политической ситуации вокруг Кореи.