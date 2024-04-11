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Лидер Северной Кореи призвал армию готовиться к войне

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что настало время тщательно готовиться к войне. Об этом он сообщил в ходе посещения Военно-политического университета Ким Ир Сена, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что северокорейский лидер озвучил требование о полной готовности к войне, которую необходимо выиграть, а не «просто к возможной войне». Ким Чен Ын «обрисовал сложную международную ситуацию», которая «перегревается» из-за частых вооруженных конфликтов, а также неопределенной и нестабильной военно-политической ситуации вокруг Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын заверил, что если противник выберет с нами военную конфронтацию, мы без колебаний уничтожим врага, мобилизовав все имеющиеся в нашем распоряжении средства, и сказал, что на всех уровнях вооруженных сил враг будет побежден идеологическими методами», – говорится в материале.

Лидер КНДР также призвал преподавателей университета достичь более высоких результатов в образовательных проектах, чтобы ряды вооруженных сил пополнялись «способными и разносторонними командирами».

9 февраля Ким Чен Ын заявлял, что у него есть законное право оккупировать Южную Корею, исключив концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства. «Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа, определили корейских марионеток как самого вредного и неизменного врага нашей страны и приняли национальное решение оккупировать и покорить их территорию в случае чрезвычайной ситуации», – цитировало лидера КНДР ЦТАК.

31 января МИД РФ заявил об угрозе нагнетания напряженности на Корейском полуострове. Источником нынешнего обострения ситуации, подчеркнули в ведомстве, стали провокационные шаги США и их союзников, которые направлены на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в близости от границ КНДР, «в том числе с ядерным компонентом».

5 января КНДР выпустила 200 снарядов в район южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. В Республике Корее считают, что «проведение артиллерийской огневой подготовки и морского маневрирования в морской буферной зоне является нарушением военного соглашения» с КНДР.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что из-за провокационных шагов со стороны Южной Кореи и США, которые проводят регулярные учения в регионе, опасность начала войны на Корейском полуострове становится реальной. На встрече с командирами Корейской народной армии он заявил, что стране нужно мобилизовать самые мощные средства, чтобы уничтожить США и Южную Корею в случае попытки нападения на Северную Корею.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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