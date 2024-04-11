Лидер Северной Кореи призвал армию готовиться к войне

9 февраля Ким Чен Ын заявлял, что у него есть законное право оккупировать Южную Корею, исключив концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства. «Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа, определили корейских марионеток как самого вредного и неизменного врага нашей страны и приняли национальное решение оккупировать и покорить их территорию в случае чрезвычайной ситуации», – цитировало лидера КНДР ЦТАК.