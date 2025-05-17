Ким Чен Ын призвал армию постоянно быть готовой к войне

Боевые учения КНР были нацелены на отработку навыков авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений для отслеживания и уничтожения крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе с помощью радиоэлектронных средств. Также были проведены испытания для применения новой дальнобойной и точной планирующей управляемой бомбы и учения по нападению авиаотряда на объект.