Ким Чен Ын призвал армию постоянно быть готовой к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что армия КНДР должна постоянно находиться в полной готовности к войне. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
О подготовке к противостояниям Ким заявил военным после того, как провел боевые учения авиаотрядов ВВС по ПВО и воздушному нападению. Он остался доволен действиями летчиков, «которые показали пример в усовершенствовании подготовки к войне».
Боевые учения КНР были нацелены на отработку навыков авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений для отслеживания и уничтожения крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе с помощью радиоэлектронных средств. Также были проведены испытания для применения новой дальнобойной и точной планирующей управляемой бомбы и учения по нападению авиаотряда на объект.
Ким уже делал подобные заявления, так как считает, что ситуация в мире «перегревается» из-за частых вооруженных конфликтов, а также неопределенной и нестабильной военно-политической ситуации вокруг Кореи. Во время посещения Военно-политического университета в апреле лидер КНДР призвал готовить «способных и разносторонних командиров».