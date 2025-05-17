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Ким Чен Ын призвал армию постоянно быть готовой к войне

Ведомости

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что армия КНДР должна постоянно находиться в полной готовности к войне. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

О подготовке к противостояниям Ким заявил военным после того, как провел боевые учения авиаотрядов ВВС по ПВО и воздушному нападению. Он остался доволен действиями летчиков, «которые показали пример в усовершенствовании подготовки к войне».

Боевые учения КНР были нацелены на отработку навыков авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений для отслеживания и уничтожения крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе с помощью радиоэлектронных средств. Также были проведены испытания для применения новой дальнобойной и точной планирующей управляемой бомбы и учения по нападению авиаотряда на объект.

Ким уже делал подобные заявления, так как считает, что ситуация в мире «перегревается» из-за частых вооруженных конфликтов, а также неопределенной и нестабильной военно-политической ситуации вокруг Кореи. Во время посещения Военно-политического университета в апреле лидер КНДР призвал готовить «способных и разносторонних командиров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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