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CNN: иностранные студенты Гарварда паникуют из-за решения Трампа

Ведомости

Иностранные студенты Гарвардского университета испытывают «чистую панику» на фоне решения администрации президента США Дональда Трампа о запрете зачисления учащихся из других стран. Об этом сообщает CNN.

Тысячи иностранных студентов опасаются, что их визы аннулируют и запретят повторный въезд в США. Сопредседатель студенческого совета Гарварда Абдулла Шахид Сиал заявил телеканалу, что люди напуганы, поскольку не знают свой нынешний правовой статус. Студенты из стран, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов, рассказали, что не могут вернуться обратно. Некоторые из них считают, что могут столкнуться с политическим преследованием.

«Многие из нас всю жизнь работали, чтобы попасть в такой университет, как Гарвард, а теперь нам приходится ждать, не придется ли переводиться и не возникнут ли трудности с визами», – заявил третьекурсник Карл Молден из Австрии.

В настоящий момент в Гарварде обучаются 6793 иностранных студента и аспиранта, что составляет 27% от общего числа учащихся.

22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарварского университета по программе обменов. Вуз обратился в суд с иском и потребовал отмены этого решения. На следующий день Окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет.

Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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