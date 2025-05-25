CNN: иностранные студенты Гарварда паникуют из-за решения Трампа

Тысячи иностранных студентов опасаются, что их визы аннулируют и запретят повторный въезд в США. Сопредседатель студенческого совета Гарварда Абдулла Шахид Сиал заявил телеканалу, что люди напуганы, поскольку не знают свой нынешний правовой статус. Студенты из стран, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов, рассказали, что не могут вернуться обратно. Некоторые из них считают, что могут столкнуться с политическим преследованием.