CNN: иностранные студенты Гарварда паникуют из-за решения Трампа
Иностранные студенты Гарвардского университета испытывают «чистую панику» на фоне решения администрации президента США Дональда Трампа о запрете зачисления учащихся из других стран. Об этом сообщает CNN.
Тысячи иностранных студентов опасаются, что их визы аннулируют и запретят повторный въезд в США. Сопредседатель студенческого совета Гарварда Абдулла Шахид Сиал заявил телеканалу, что люди напуганы, поскольку не знают свой нынешний правовой статус. Студенты из стран, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов, рассказали, что не могут вернуться обратно. Некоторые из них считают, что могут столкнуться с политическим преследованием.
«Многие из нас всю жизнь работали, чтобы попасть в такой университет, как Гарвард, а теперь нам приходится ждать, не придется ли переводиться и не возникнут ли трудности с визами», – заявил третьекурсник Карл Молден из Австрии.
В настоящий момент в Гарварде обучаются 6793 иностранных студента и аспиранта, что составляет 27% от общего числа учащихся.
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарварского университета по программе обменов. Вуз обратился в суд с иском и потребовал отмены этого решения. На следующий день Окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет.
Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.