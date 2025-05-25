Алиев пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине

Власти Азербайджана подчеркивали, что отправляют на Украину только гуманитарную помощь. По данным МИДа республики, в 2022-2023 гг. ее размер составил $34 млн. В марте прошлого года армянский политик Владимир Погосян сообщил, что Азербайджан в течение 2022-2023 гг. якобы отправил на Украину более 25 000 минометных снарядов. Министерство оборонной промышленности страны назвало эти данные фейком. Алиев также заявил, что Баку не поставляет оружие Киеву.