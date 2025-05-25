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Алиев пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине

Ведомости

Баку будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Киеву, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с главой украинского МИДа Андреем Сибигой. Об этом сообщается на сайте главы Азербайджана.

Алиев встретился с украинским министром 25 мая. Сибига поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь, которую правительство Азербайджана оказывает Украине. Президент Азербайджана заявил, что его страна продолжит это делать. Стороны также обсудили перспективы отношений Баку и Киева в сфере энергетики, возобновляемых источников энергии, транспорта, торговли, сельского хозяйства, говорится в сообщении.

Власти Азербайджана подчеркивали, что отправляют на Украину только гуманитарную помощь. По данным МИДа республики, в 2022-2023 гг. ее размер составил $34 млн. В марте прошлого года армянский политик Владимир Погосян сообщил, что Азербайджан в течение 2022-2023 гг. якобы отправил на Украину более 25 000 минометных снарядов. Министерство оборонной промышленности страны назвало эти данные фейком. Алиев также заявил, что Баку не поставляет оружие Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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