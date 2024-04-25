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Алиев: несмотря на просьбы, Баку не поставляет оружие Киеву

Ведомости

Азербайджан не поставляет оружие Украине и не будет этого делать, несмотря на просьбы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

«Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем. И мы говорим это открыто и публично, и не будем. Гуманитарная помощь – да. Оружие – нет», – подчеркнул Алиев.

Конфликт на Украине он назвал большой трагедией. По его словам, у Киева была возможность построить нормальные отношения с Россией в предыдущие годы.

«Шанс был упущен в начале 2000 г. Шанс Украины построить сильное государство был упущен. Это мое личное мнение, основанное на моем опыте и знаниях», – сказал он.

24 марта армянский политик Владимир Погосян сообщил, что Азербайджан в течение 2022-2023 гг. якобы отправил на Украину более 25 000 минометных снарядов. Министерство оборонной промышленности Азербайджана назвало эти данные фейком. Азербайджанская сторона подчеркнула, что не передавала Украине каких-либо вооружений.

Ранее власти Азербайджана уже подчеркивали, что отправляют на Украину только гуманитарную помощь. По данным МИД республики, ее размер составил $34 млн в 2022-2023 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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