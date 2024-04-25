Алиев: несмотря на просьбы, Баку не поставляет оружие Киеву
Азербайджан не поставляет оружие Украине и не будет этого делать, несмотря на просьбы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».
«Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем. И мы говорим это открыто и публично, и не будем. Гуманитарная помощь – да. Оружие – нет», – подчеркнул Алиев.
Конфликт на Украине он назвал большой трагедией. По его словам, у Киева была возможность построить нормальные отношения с Россией в предыдущие годы.
«Шанс был упущен в начале 2000 г. Шанс Украины построить сильное государство был упущен. Это мое личное мнение, основанное на моем опыте и знаниях», – сказал он.
24 марта армянский политик Владимир Погосян сообщил, что Азербайджан в течение 2022-2023 гг. якобы отправил на Украину более 25 000 минометных снарядов. Министерство оборонной промышленности Азербайджана назвало эти данные фейком. Азербайджанская сторона подчеркнула, что не передавала Украине каких-либо вооружений.
Ранее власти Азербайджана уже подчеркивали, что отправляют на Украину только гуманитарную помощь. По данным МИД республики, ее размер составил $34 млн в 2022-2023 гг.