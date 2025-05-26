Путин поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России по футболу

24 мая ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу – он обыграл московское «Динамо» в 30-м туре (3:0) на домашнем стадионе, писали «Ведомости. Спорт». Команда Мусаева на один балл опередила петербургский «Зенит», набрав 67 очков. Это стало первым трофеем для «Краснодара», основанного в 2008 г.