Южнокорейцы выступили за сокращение срока полномочий президента
Политический кризис в Южной Корее, вызванный решением бывшего президента Юн Сок Еля ввести военное положение, спровоцировал широкие призывы к внесению поправок в конституцию для пересмотра полномочий главы государства. Этот вопрос стал центральной темой дискуссий в преддверии досрочных президентских выборов, назначенных на 3 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.
Представители партий страны предложили изменения в конституцию, направленные на ограничение президентских полномочий. Так, лидер либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мен предложил ввести четырехлетний срок полномочий с возможностью переизбрания на второй срок. Также он выступает за установление системы второго тура президентских выборов, а право назначения премьер-министра хочет передать парламенту.
Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су также выступил за четырехлетнюю двухсрочную президентскую систему. Он пообещал, что если будет избран, сократит свой срок до трех лет, чтобы синхронизировать президентские и парламентские выборы, начиная с 2028 г. Кроме того, он предложил отменить президентский иммунитет.
Конституция Южной Кореи последний раз пересматривалась в 1987 г., когда были введены прямые президентские выборы и единый пятилетний срок полномочий без права переизбрания. Попытки изменить конституцию обсуждались неоднократно, но до сих пор не были реализованы.
По мнению экспертов, текущий политический кризис создает условия для успешного внесения поправок.
Конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес импичмент экс-президенту страны Юн Сок Елю 4 апреля 2025 г. В декабре 2024 г. экс-президент объявил военное положение без согласования с парламентом, мобилизовав вооруженные силы. КС постановил, что такие шаги подорвали конституционные институты, нарушили права человека и продемонстрировали «предательство доверия народа». Юн мотивировал свои действия необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», обвинив оппозицию в подготовке мятежа.