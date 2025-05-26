Южнокорейцы выступили за сокращение срока полномочий президента

Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су также выступил за четырехлетнюю двухсрочную президентскую систему. Он пообещал, что если будет избран, сократит свой срок до трех лет, чтобы синхронизировать президентские и парламентские выборы, начиная с 2028 г. Кроме того, он предложил отменить президентский иммунитет.