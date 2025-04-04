Что принесет импичмент провалившему переворот экс-президенту Южной Кореи

По словам Ланькова, отстраненный глава государства многими корейцами воспринимается как человек, хотя и делавший нелепые поступки, вроде попытки переворота, но скорее «Дон Кихотом», сопротивляющимся мейнстриму, поэтому против приговора ему будет выступать многочисленная «группа поддержки». Она, по словам Ланькова, состоит из неожиданно набирающих популярность именно среди молодых и зрелых мужчин правых и разделяющих правые идеи – в том числе на фоне и «гендерной войны» в Южной Корее, и взаимных обвинений в соцсетях сторонников правых и левых в связях с иностранными государствами: первых – с Японией, вторых – с Китаем, поддерживающим Северную Корею.