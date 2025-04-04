Что принесет импичмент провалившему переворот экс-президенту Южной Кореи

Что принесет импичмент провалившему переворот экс-президенту Южной КореиСеулу грозят беспорядки, но оппозиция получает хорошие шансы на победу на внеочередных президентских выборах
Конституционный суд (КС) Южной Кореи 4 апреля 2025 г. единогласно вынес импичмент экс-президенту страны Юн Сок Елю. Суд счел неудавшуюся попытку Юна ввести военное положение в стране в декабре 2024 г. незаконным, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Таким образом, он стал вторым в истории страны президентом, который был окончательно отстранен от власти, что делает необходимым проведение досрочных выборов летом.
КС в своем решении определил, что Юн 3 декабря 2024 г., объявив военное положение без согласования с парламентом и мобилизовав вооруженные силы, подорвал конституционные институты, нарушил основные права человека и обязанность защищать конституцию. Таким образом уже бывший президент «предал доверие народа» и «вызвал хаос во всех сферах» жизнедеятельности государства. Юн тогда руководствовался в объявлении военного положения стремлением «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», к которым причислил оппозицию, обвинив ее в подготовке мятежа.
Южнокорейские военные прибыли к парламенту, но депутаты смогли отменить решение главы государства и в ходе пленарного заседания 190 парламентариев проголосовали против военного положения. КС в своем решении от 4 апреля также подтвердил, что Юн пытался помешать парламенту отменить военное положение, послав в здание солдат.
В отношении Юна спустя две недели после путча парламент объявил импичмент, а затем его арестовали. В должность и. о. президента вступил беспартийный премьер Хан Док Су, но Национальное собрание объявило импичмент и ему. В марте 2025 г. импичмент Хану отклонил КС, а Юна освободили из-под ареста. Хан будет оставаться на посту следующие 60 дней, пока не пройдут выборы, где изберут нового президента. Изначально выборы должны были состояться в 2027 г.
Бывшему президенту Юну на фоне неудачной декабрьской попытки военного переворота и теперь утвержденного импичмента грозит уголовное дело и тюрьма с лишением возможности участвовать в политической деятельности как минимум в новом электоральном цикле, считает профессор университета Кунмин (Сеул), кореевед Андрей Ланьков.
Хан уже 2 апреля призвал все политические силы воздержаться от провоцирования «незаконных акций протеста» и насилия в день решения КС. Он попросил поставить на первое место стабильность и сплочение общества. Но призывами власти не ограничились: для обеспечения порядка в Сеул стянуты 14 000 полицейских, в 100–150 м от суда была создана «вакуумная зона». Ланьков подтвердил перекрытие вечером 4 апреля по местному времени части центральных улиц южнокорейской столицы.
После решения КС Юн 4 апреля извинился перед согражданами за произошедшее, выразив «глубокое сожаление из-за того, что не смог соответствовать ожиданиям». В письменном заявлении экс-президент выразил также благодарность всем, кто его поддерживал, «несмотря на недостатки». «Я всегда буду молиться за Республику Корея и ее народ», – заключил он, не делая никаких провоцирующих гражданское противостояние сигналов
Но Ланьков считает, что массовые акции сторонников президента Юна более чем вероятны, если не неизбежны, особенно в случае суда над ним и вынесения приговора. Вопрос будет в их продолжительности и численности: их максимальный потенциал кореевед осторожно оценивает в десятки и сотни тысяч человек в течение как минимум недель.
По словам Ланькова, отстраненный глава государства многими корейцами воспринимается как человек, хотя и делавший нелепые поступки, вроде попытки переворота, но скорее «Дон Кихотом», сопротивляющимся мейнстриму, поэтому против приговора ему будет выступать многочисленная «группа поддержки». Она, по словам Ланькова, состоит из неожиданно набирающих популярность именно среди молодых и зрелых мужчин правых и разделяющих правые идеи – в том числе на фоне и «гендерной войны» в Южной Корее, и взаимных обвинений в соцсетях сторонников правых и левых в связях с иностранными государствами: первых – с Японией, вторых – с Китаем, поддерживающим Северную Корею.
При этом, по мнению Ланькова, пока неудавшийся путч и импичмент Юна, который является членом правоконсервативной «Силы народа», дает серьезный шанс на предстоящих выборах умеренно-левым из оппозиционной демократической партии «Тобуро» получить для своего кандидата пост президента страны.