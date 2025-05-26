Польские фермеры требуют запретить ввоз огурцов из России

«Ситуация, в которой мы, с одной стороны, поддерживаем Украину своими ресурсами, а с другой – позволяем России и Белоруссии продавать продукцию в Польше или транзитом через нашу страну в Европейский союз, является парадоксальной», – отметил Гвиздала.