Польские фермеры требуют запретить ввоз огурцов из России
Польские производители овощей выступили против ввоза огурцов из России, ссылаясь на рекордные объемы поставок в 2025 г. Об этом заявил глава польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала в интервью порталу O2.
По словам Гвиздалы, польские фермеры не имеют доступа к дешевым энергоресурсам, необходимым для обогрева теплиц, в отличие от их российских конкурентов. Это создает, по мнению поляков, «недобросовестную конкуренцию» на внутреннем рынке.
«Ситуация, в которой мы, с одной стороны, поддерживаем Украину своими ресурсами, а с другой – позволяем России и Белоруссии продавать продукцию в Польше или транзитом через нашу страну в Европейский союз, является парадоксальной», – отметил Гвиздала.
Ассоциация активно ведет переговоры с министерством сельского хозяйства и министерством окружающей среды Польши для решения этой проблемы. Гвиздала выразил уверенность, что решение может быть принято в ближайшие месяц – два.
20 мая стало известно, что в марте 2025 г. поставки огурцов из России в Польшу достигли рекордных за последние четыре года объемов. Экспорт составил 2,7 млн евро, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев. По сравнению с мартом 2024 г. рост составил 25%.
Польские импортеры закупили 21 000 т российской продукции. Сообщалось, что Россия стала ключевым поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% от общего объема импорта этой продукции.