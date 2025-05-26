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Польские фермеры требуют запретить ввоз огурцов из России

Ведомости

Польские производители овощей выступили против ввоза огурцов из России, ссылаясь на рекордные объемы поставок в 2025 г. Об этом заявил глава польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала в интервью порталу O2.

По словам Гвиздалы, польские фермеры не имеют доступа к дешевым энергоресурсам, необходимым для обогрева теплиц, в отличие от их российских конкурентов. Это создает, по мнению поляков, «недобросовестную конкуренцию» на внутреннем рынке.

«Ситуация, в которой мы, с одной стороны, поддерживаем Украину своими ресурсами, а с другой – позволяем России и Белоруссии продавать продукцию в Польше или транзитом через нашу страну в Европейский союз, является парадоксальной», – отметил Гвиздала.

Ассоциация активно ведет переговоры с министерством сельского хозяйства и министерством окружающей среды Польши для решения этой проблемы. Гвиздала выразил уверенность, что решение может быть принято в ближайшие месяц – два.

20 мая стало известно, что в марте 2025 г. поставки огурцов из России в Польшу достигли рекордных за последние четыре года объемов. Экспорт составил 2,7 млн евро, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев. По сравнению с мартом 2024 г. рост составил 25%.

Польские импортеры закупили 21 000 т российской продукции. Сообщалось, что Россия стала ключевым поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% от общего объема импорта этой продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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