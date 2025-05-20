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Россия резко увеличила поставки огурцов в Польшу

Ведомости

В марте поставки огурцов из России в Польшу выросли до рекордных за последние четыре года объемов. Согласно расчетам «РИА Новости» на основе данных Евростата, экспорт составил 2,7 млн евро.

Польские импортеры закупили 21 000 т российской продукции, что в 2,5 раза превышает показатели февраля и на 25% больше, чем в марте 2024 г. Наибольшая стоимость поставок была зафиксирована в марте 2021 г. (3,1 млн евро).

Россия стала ключевым поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% от общего объема импорта этой продукции. Другие страны-экспортеры, включая Турцию (241 000 евро), Беларусь (194 000) и Украину (79 000), имели значительно меньшие доли. Общий объем польского импорта огурцов в марте достиг 3,25 млн евро, что на 60% выше февральских показателей.

Польша остается крупнейшим импортером огурцов среди стран ЕС. Значительные объемы закупок в марте также отмечены у Испании (2,8 млн евро) и Румынии (1,5 млн). В целом страны Евросоюза в начале весны импортировали огурцов на 9,1 млн евро, что на 7,5% меньше, чем в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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