Россия резко увеличила поставки огурцов в Польшу
В марте поставки огурцов из России в Польшу выросли до рекордных за последние четыре года объемов. Согласно расчетам «РИА Новости» на основе данных Евростата, экспорт составил 2,7 млн евро.
Польские импортеры закупили 21 000 т российской продукции, что в 2,5 раза превышает показатели февраля и на 25% больше, чем в марте 2024 г. Наибольшая стоимость поставок была зафиксирована в марте 2021 г. (3,1 млн евро).
Россия стала ключевым поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% от общего объема импорта этой продукции. Другие страны-экспортеры, включая Турцию (241 000 евро), Беларусь (194 000) и Украину (79 000), имели значительно меньшие доли. Общий объем польского импорта огурцов в марте достиг 3,25 млн евро, что на 60% выше февральских показателей.
Польша остается крупнейшим импортером огурцов среди стран ЕС. Значительные объемы закупок в марте также отмечены у Испании (2,8 млн евро) и Румынии (1,5 млн). В целом страны Евросоюза в начале весны импортировали огурцов на 9,1 млн евро, что на 7,5% меньше, чем в феврале.