Сенатор Климов: «ЕР» рассчитывает на приезд на слушания в Пермь членов ЕС

«И вот, несмотря на это, они снова собираются приехать, понимаете? Но не эти же конкретные люди. И это означает, что на территории современного запада Европы или того, что называется Европейским союзом, достаточно людей, которые, как и мы, воспринимают нынешних руководителей многих стран Европейского союза и чиновничества Брюсселя лунатиками. Вообще, они говорят о них гораздо жестче, чем, например, я говорю на этой встрече. У меня, по крайней мере, литературные все были высказывания», – сказал Климов.