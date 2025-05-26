Сенатор Климов: «ЕР» рассчитывает на приезд на слушания в Пермь членов ЕС
«Единая Россия» продолжает контакты с политическими партиями стран Евросоюза и рассчитывает, что кто-то из их представителей будет присутствовать на международных общественно-политических слушаниях в Перми. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов на брифинге.
«Мы рассчитываем, что кто-то будет физически в Перми присутствовать, хотя это сложно. Сложности не мы создаем», – отметил Климов, добавив, что некоторые выступающие будут вынуждены воспользоваться видеоконференцсвязью.
Председатель комиссии Совфеда рассказал об общении с группой депутатов Европарламента в Москве вечером 9 мая. Он подчеркнул, что разговор имел закрытый характер, в нем участвовали парламентарии из разных стран. По словам Климова, он предупредил своих иностранных собеседников, что у них могут быть неприятности по возвращении домой, что и произошло: в Европарламенте началось расследование.
«И вот, несмотря на это, они снова собираются приехать, понимаете? Но не эти же конкретные люди. И это означает, что на территории современного запада Европы или того, что называется Европейским союзом, достаточно людей, которые, как и мы, воспринимают нынешних руководителей многих стран Европейского союза и чиновничества Брюсселя лунатиками. Вообще, они говорят о них гораздо жестче, чем, например, я говорю на этой встрече. У меня, по крайней мере, литературные все были высказывания», – сказал Климов.
По его словам, в Перми будут гости и из Германии, и из Сан-Марино.
25 марта «Сенатинформ» писал, что Климов сообщал о приглашении европейских депутатов к участию в общественно-политических слушаниях в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании единой системы безопасности и сотрудничества Большой Евразии. По словам сенатора, он принял участие в видеоконференции с депутатами Европарламента и национальных парламентов ряда стран Европы, включая представителей Болгарии, Люксембурга, Германии, Чехии, Италии. «Мы договорились, что все, кто желает, приедет в конце мая к нам в Россию», – рассказал тогда Климов.
Международные общественно-политические слушания по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии состоятся в Перми с 28 по 30 мая. Мероприятие будет проведено российским парламентским «Евразийским диалогом». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что 29 мая участие в слушаниях примет министр иностранных дел Сергей Лавров. В этот же день, по ее словам, в Перми состоится выездное заседание комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством Лаврова.