WP: США не хотят заявлять о поставках оружия Киеву из опасений срыва переговоров
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что громкие заявления о поставках оружия Украине могут сорвать мирные переговоры, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника в Европе.
По словам трех официальных лиц в Европе, союзники по НАТО на протяжении нескольких недель ведут переговоры о приобретении для Украины еще одной системы Patriot, «но прорыва пока не произошло».
«Похоже, они думают, что если мы сделаем громкое заявление о предоставлении Украине ракет Patriot, то это не то, чего они хотят, потому что это очень разозлит Путина. Они будут очень обеспокоены тем, что это поставит под угрозу любые потенциальные мирные переговоры», – сказал один из собеседников издания.
По его словам, тема противовоздушной обороны будет обсуждаться, когда американский министр обороны Пит Хегсет посетит штаб-квартиру НАТО для проведения встречи в начале июня. Тогда может быть объявлено о предоставлении Киеву системы Patriot, но не США.
По данным издания, запасы Patriot, отправленные Украине при администрации Байдена, заканчиваются, что вызывает беспокойство со стороны Киева.
10 мая The New York Times (NYT) писала, что входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений. Отмечается, что после обещания Трампа остановить помощь Киеву лидеры стран Европы выразили опасения, что не смогут поставлять Киеву необходимое оружие. По словам зампредседателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Егора Чернева, сейчас украинские войска испытывают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и систем ПВО. Военная помощь, одобренная при прошлой администрации США, закончится уже к лету, а Трамп может не продлить поставки, отметил он.