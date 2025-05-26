WP: США не хотят заявлять о поставках оружия Киеву из опасений срыва переговоров

«Похоже, они думают, что если мы сделаем громкое заявление о предоставлении Украине ракет Patriot, то это не то, чего они хотят, потому что это очень разозлит Путина. Они будут очень обеспокоены тем, что это поставит под угрозу любые потенциальные мирные переговоры», – сказал один из собеседников издания.