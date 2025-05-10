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NYT: Европа проигрывает в попытках заменить американскую помощь Украине

Ведомости

Входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений, Европа проигрывает «гонку со временем», пишет газета The New York Times (NYT).

После обещания президента США Дональда Трампа остановить американскую помощь Киеву лидеры европейских стран выразили беспокойство, что не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие. В Европе, вероятно, были правы, указывает газета.

Сейчас украинские войска испытывают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и систем ПВО, сказал изданию зампредседателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев. По его словам, уже к лету военная помощь, одобренная при прошлой администрации США, закончится, а Трамп может не продлить поставки. 

«Европа пытается заменить помощь, которую мы потеряли от Соединенных Штатов, но, к сожалению, у них нет возможностей сделать это. Между решением и реальной помощью проходит время», – сказал Чернев.

The New York Times ранее сообщала, что Украина получит Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта. Кроме того, обсуждалась поставка системы Германией или Грецией. В мае стало известно, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставке стране дополнительных Patriot до саммита НАТО, который планируется в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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