NYT: Европа проигрывает в попытках заменить американскую помощь Украине

The New York Times ранее сообщала, что Украина получит Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта. Кроме того, обсуждалась поставка системы Германией или Грецией. В мае стало известно, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставке стране дополнительных Patriot до саммита НАТО, который планируется в июне.