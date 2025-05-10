NYT: Европа проигрывает в попытках заменить американскую помощь Украине
Входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений, Европа проигрывает «гонку со временем», пишет газета The New York Times (NYT).
После обещания президента США Дональда Трампа остановить американскую помощь Киеву лидеры европейских стран выразили беспокойство, что не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие. В Европе, вероятно, были правы, указывает газета.
Сейчас украинские войска испытывают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и систем ПВО, сказал изданию зампредседателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев. По его словам, уже к лету военная помощь, одобренная при прошлой администрации США, закончится, а Трамп может не продлить поставки.
«Европа пытается заменить помощь, которую мы потеряли от Соединенных Штатов, но, к сожалению, у них нет возможностей сделать это. Между решением и реальной помощью проходит время», – сказал Чернев.
The New York Times ранее сообщала, что Украина получит Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта. Кроме того, обсуждалась поставка системы Германией или Грецией. В мае стало известно, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставке стране дополнительных Patriot до саммита НАТО, который планируется в июне.