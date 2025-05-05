Союзники Украины планируют согласовать поставку систем Patriot до саммита НАТО

По данным газеты, сейчас в распоряжении Киева находится восемь систем, при этом работают из них только шесть. С учетом поставки еще одной из Израиля и одной из европейских стран у Украины будет в общей сложности 10 систем Patriot, которые преимущественно будут защищать Киев. Впервые США отправили республике систему Patriot в апреле 2023 г., к январю следующего года в стране уже ощущалась нехватка ракет, отмечает газета.