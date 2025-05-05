Союзники Украины планируют согласовать поставку систем Patriot до саммита НАТО
Западные союзники Украины ведут переговоры о поставке стране дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot до саммита НАТО, который планируется в июне. Об том сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
По информации агентства, потенциальными поставщиками являются Греция и США.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Украина получит Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта. Кроме того, обсуждалась поставка системы Германией или Грецией.
По данным газеты, сейчас в распоряжении Киева находится восемь систем, при этом работают из них только шесть. С учетом поставки еще одной из Израиля и одной из европейских стран у Украины будет в общей сложности 10 систем Patriot, которые преимущественно будут защищать Киев. Впервые США отправили республике систему Patriot в апреле 2023 г., к январю следующего года в стране уже ощущалась нехватка ракет, отмечает газета.
В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США 10 систем Patriot. В том же месяце стало известно, что Трамп отказался от сделки с Украиной по покупке 10 зенитных ракетных комплексов на сумму в $50 млрд. Американский президент после встречи с Зеленским в Ватикане сообщил, что украинский лидер просил ракеты Patriot, пишет NYT.