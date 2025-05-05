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Союзники Украины планируют согласовать поставку систем Patriot до саммита НАТО

Ведомости

Западные союзники Украины ведут переговоры о поставке стране дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot до саммита НАТО, который планируется в июне. Об том сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По информации агентства, потенциальными поставщиками являются Греция и США.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Украина получит Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта. Кроме того, обсуждалась поставка системы Германией или Грецией.

По данным газеты, сейчас в распоряжении Киева находится восемь систем, при этом работают из них только шесть. С учетом поставки еще одной из Израиля и одной из европейских стран у Украины будет в общей сложности 10 систем Patriot, которые преимущественно будут защищать Киев. Впервые США отправили республике систему Patriot в апреле 2023 г., к январю следующего года в стране уже ощущалась нехватка ракет, отмечает газета.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США 10 систем Patriot. В том же месяце стало известно, что Трамп отказался от сделки с Украиной по покупке 10 зенитных ракетных комплексов на сумму в $50 млрд. Американский президент после встречи с Зеленским в Ватикане сообщил, что украинский лидер просил ракеты Patriot, пишет NYT.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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