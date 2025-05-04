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NYT: Украина может получить одну систему ПВО Patriot из Израиля

Ведомости

Украина получит систему ПВО Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена ​​в республику после ремонта, также обсуждается поставка системы Германией или Грецией, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США.

Официальные лица не стали уточнять, что думает о передаче большего количества Patriot президент США Дональд Трамп. Они также не уточнили, было ли это решение принято до его вступления в должность во время администрации экс-президента Джо Байдена.

«Девятый Patriot, прибывший из Израиля и проходящий капитальный ремонт для Украины, является старой моделью <...> Ожидается, что он будет доставлен на Украину к этому лету», – говорится в материале.

По данным NYT, сейчас в распоряжении Киева находится восемь систем, при этом работают из них только шесть. С учетом поставки еще одной из Израиля и одной из европейских стран у Украины будет в общей сложности 10 систем Patriot, которые преимущество будут защищать Киев. Впервые США отправили республике систему Patriot в апреле 2023 г., к январю следующего года в стране уже ощущалась нехватка ракет, отмечает газета. 

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США 10 систем ПВО Patriot. В том же месяце стало известно, что Трамп отказался от сделки с Украиной по покупке 10 зенитных ракетных комплексов на сумму в $50 млрд. Американский президент после встречи с Зеленским в Ватикане сообщил, что украинский лидер просил ракеты Patriot, пишет NYT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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