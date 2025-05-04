NYT: Украина может получить одну систему ПВО Patriot из Израиля
Украина получит систему ПВО Patriot, которая базировалась в Израиле и будет отправлена в республику после ремонта, также обсуждается поставка системы Германией или Грецией, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США.
Официальные лица не стали уточнять, что думает о передаче большего количества Patriot президент США Дональд Трамп. Они также не уточнили, было ли это решение принято до его вступления в должность во время администрации экс-президента Джо Байдена.
«Девятый Patriot, прибывший из Израиля и проходящий капитальный ремонт для Украины, является старой моделью <...> Ожидается, что он будет доставлен на Украину к этому лету», – говорится в материале.
По данным NYT, сейчас в распоряжении Киева находится восемь систем, при этом работают из них только шесть. С учетом поставки еще одной из Израиля и одной из европейских стран у Украины будет в общей сложности 10 систем Patriot, которые преимущество будут защищать Киев. Впервые США отправили республике систему Patriot в апреле 2023 г., к январю следующего года в стране уже ощущалась нехватка ракет, отмечает газета.
В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США 10 систем ПВО Patriot. В том же месяце стало известно, что Трамп отказался от сделки с Украиной по покупке 10 зенитных ракетных комплексов на сумму в $50 млрд. Американский президент после встречи с Зеленским в Ватикане сообщил, что украинский лидер просил ракеты Patriot, пишет NYT.