WP: сделка США и Украины по металлам экономически сомнительна
Заключенное США соглашение о минеральных ресурсах с Украиной, несмотря на дипломатическую значимость, вряд ли принесет ощутимые выгоды американской экономике и не решит ключевые проблемы в сфере стратегических цепочек поставок, пишет The Washington Post.
По мнению Эшли Зумвалт-Форбс, бывшего заместителя директора по критически важным материалам в Минэнерго США, строительство новых шахт на Украине и налаживание реальных поставок может занять минимум 10 лет. Она добавила, что проект не устранит уязвимости США в цепочках поставок, связанных с доминированием Китая.
Кроме того, Украина не является значимым источником редкоземельных металлов, необходимых для американской оборонной промышленности и высокотехнологичного сектора. По словам эксперта Бена Кэхилла из Техасского университета, даже в случае мирного урегулирования инвесторы не будут спешить с вложениями в газовые месторождения, особенно находящиеся в зоне конфликта.
Условия для добычи на Украине далеки от идеальных: устаревшие геологические данные, поврежденные электростанции, дороги и порты, а также высокий политический риск. Крупные компании, обладающие глобальными возможностями, скорее предпочтут более стабильные юрисдикции, такие как Канада или Австралия.
Отдельное внимание эксперты обращают на проблему переработки ресурсов. Как заявила Эмили Холланд из Военно-морского колледжа США, именно переработка, а не добыча, остается главной проблемой в американской системе, а украинская инфраструктура не позволяет реализовать эти процессы на должном уровне.
Таким образом, сделка, несмотря на громкие заявления, вряд ли станет победой для США в борьбе за ресурсы, критически важные для экономики и обороны, подытоживает WP.
Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.
Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Доходы фонда будут реинвестироваться «исключительно в Украину», добавил Шмыгаль.