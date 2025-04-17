Зеленский заявил о готовности купить у США 10 систем ПВО Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США 10 систем ПВО Patriot, передает украинское интернет-издание «Страна».
«Я сказал об этом президенту [США Дональду] Трампу во время нашего разговора по телефону. Он сказал мне, что Америка будет работать над этим. Кроме этого, у меня другой информации нет», – сказал он. Зеленский заявил, что с финансированием его стране «помогут».
Кроме того, украинский президент рассказал, что Киев полностью зависим от разведданных США в вопросе информирования о запуске российских ракет. По его словам, если бы не США, Украина бы не видела выход баллистических ракет и не смогла бы предупреждать украинцев о воздушной тревоге.
«Поэтому мы так переживали, когда была "заморозка" в передаче американских данных», – добавил Зеленский.
16 апреля Bild писала, что президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной по покупке 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на сумму в $50 млрд. По информации Bild, он принял такое решение, поскольку сейчас он более заинтересован в переговорах с российской администрацией, чем в помощи Украине.
В марте в Белом доме заявили, что США продолжат делиться разведданными для поддержки обороны Украины.