Зеленский заявил о готовности купить у США 10 систем ПВО Patriot

«Я сказал об этом президенту [США Дональду] Трампу во время нашего разговора по телефону. Он сказал мне, что Америка будет работать над этим. Кроме этого, у меня другой информации нет», – сказал он. Зеленский заявил, что с финансированием его стране «помогут».