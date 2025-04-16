Трамп отверг сделку с Украиной на $50 млрд по ЗРК Patriot

Говоря о этом вопросе с журналистами в Белом доме 14 апреля, Трамп заявил, что со стороны Зеленского было непредусмотрительно «начинать сражение с противником, который в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты». Трамп также в очередной раз повторил, что именно он первым отправил Украине «Джавелины».