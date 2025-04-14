Трамп ответил Киеву на запрос систем Patriot

«Если бы [бывший президент США Джо] Байден был компетентным, если бы Зеленский был компетентным – а я не уверен, что он таков, этого бы не случилось. У нас была тяжелая встреча с этим парнем [Зеленским]. Он просто все просил – и просил больше и больше, – сказал Трамп. – Этого просто не должно было случиться, и Байден должен был это остановить».