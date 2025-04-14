Трамп ответил Киеву на запрос систем Patriot

Трамп ответил Киеву на запрос систем PatriotОн заявил, что не стоило начинать воевать против того, кто в разы сильнее, и потом ждать помощи
Президент США Дональд Трамп в ответ на запрос украинского лидера Владимира Зеленского о 10 зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot заявил, что не надо было начинать конфликт против страны, которая в 20 раз крупнее, в потом ожидать, что другие будут помогать.
«Он постоянно пытается купить ракеты», – сказал Трамп журналистам в Белом доме, когда его спросили, обсуждал ли он с Зеленским продажу Patriot. Так он прокомментировал заявление украинского президента, который в интервью CBS News сказал, что Киев готов заплатить США $15 млрд за 10 ракетных комплексов.
Трамп также в очередной раз повторил, что именно он первым отправил Украине «Джавелины».
Комментируя события в Сумах, американский президент подчеркнул, что в первую очередь было «ошибкой» допустить начало этого конфликта.
«Если бы [бывший президент США Джо] Байден был компетентным, если бы Зеленский был компетентным – а я не уверен, что он таков, этого бы не случилось. У нас была тяжелая встреча с этим парнем [Зеленским]. Он просто все просил – и просил больше и больше, – сказал Трамп. – Этого просто не должно было случиться, и Байден должен был это остановить».
Трамп добавил, что он продолжает пытаться остановить конфликт.
«Я думаю, у нас это хорошо получается. Надеюсь, получится. Думаю, скоро у нас появятся очень хорошие предложения», – подытожил он.
11 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров указала, что американская администрация обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования и собирается их задействовать.
По итогам встречи Трамп заявил, что переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине «идет хорошо».