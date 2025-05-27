Reuters: глава МИД Турции после встречи с Путиным посетит Киев

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Трехдневный обмен завершился 25 мая. Делегации также условились представить свои видения «возможного будущего прекращения огня». Глава МИД Турции говорил, что по итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении новой встречи между делегациями.