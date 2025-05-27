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Reuters: глава МИД Турции после встречи с Путиным посетит Киев

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Глава МИД Турции Хакан Фидан в конце недели посетит Киев, где проведет встречу с украинскими властями, пишет Reuters. Турецкий министр направится в республику после двухдневного визита в Москву.

26 мая Фидан встретился с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Также министра принял президент России Владимир Путин. Ожидается, что 27 мая Фидан проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По данным турецкого источники Reuters, Путин обсудил с турецким министром «недавно предпринятые инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией, а также события после переговоров в Стамбуле.

«Ожидается, что Фидан также посетит Киев в конце этой недели, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами», – пишет агентство.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Трехдневный обмен завершился 25 мая. Делегации также условились представить свои видения «возможного будущего прекращения огня». Глава МИД Турции говорил, что по итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении новой встречи между делегациями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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