Путин 28 мая проведет переговоры с главой президентского совета Йемена
28 мая президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встрече планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в ключевых областях: политической, торгово-экономической и гуманитарной. Также стороны затронут актуальные вопросы региональной повестки дня.
3 мая сообщалось, что премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак объявил об отставке. Он объяснил решение невозможностью выполнить конституционные обязательства и провести необходимые изменения в правительстве. По словам бен Мубарака, его работа на посту премьера сопровождалась множеством трудностей. До назначения на должность премьер-министра он возглавлял министерство иностранных дел Йемена.
23 апреля сообщалось, что президент Путин в Кремле принял второго лидера арабского государства за неделю. После официального визита 17 апреля эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию 22 апреля прибыл султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отмечал, что сама связка Омана и Катара интересна тем, что их лидеров принимают одного за другим в Москве на фоне их взаимодействия в посредничестве в различных конфликтах на Ближнем Востоке – по проблемам Ирана, Йемена и другим.