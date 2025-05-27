Путин 28 мая проведет переговоры с главой президентского совета Йемена

23 апреля сообщалось, что президент Путин в Кремле принял второго лидера арабского государства за неделю. После официального визита 17 апреля эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию 22 апреля прибыл султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отмечал, что сама связка Омана и Катара интересна тем, что их лидеров принимают одного за другим в Москве на фоне их взаимодействия в посредничестве в различных конфликтах на Ближнем Востоке – по проблемам Ирана, Йемена и другим.