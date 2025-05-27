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Путин 28 мая проведет переговоры с главой президентского совета Йемена

Ведомости

28 мая президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в ключевых областях: политической, торгово-экономической и гуманитарной. Также стороны затронут актуальные вопросы региональной повестки дня.

3 мая сообщалось, что премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак объявил об отставке. Он объяснил решение невозможностью выполнить конституционные обязательства и провести необходимые изменения в правительстве. По словам бен Мубарака, его работа на посту премьера сопровождалась множеством трудностей. До назначения на должность премьер-министра он возглавлял министерство иностранных дел Йемена.

23 апреля сообщалось, что президент Путин в Кремле принял второго лидера арабского государства за неделю. После официального визита 17 апреля эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию 22 апреля прибыл султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отмечал, что сама связка Омана и Катара интересна тем, что их лидеров принимают одного за другим в Москве на фоне их взаимодействия в посредничестве в различных конфликтах на Ближнем Востоке – по проблемам Ирана, Йемена и другим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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