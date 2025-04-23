Что обсуждали президент России и султан Омана на переговорах в Москве

«Сама связка Омана и Катара интересна и то, что их лидеров принимают одного за другим в Москве на фоне их взаимодействия в посредничестве в различных конфликтах на Ближнем Востоке – по проблемам Ирана, Йемена и другим», – говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он полагает, что визиты сначала катарцев, а теперь оманцев в Москву связаны именно с ирано-американскими переговорами, а не с Украиной, хотя Катар и предлагал ранее себя как площадку для контактов по российско-украинскому конфликту.