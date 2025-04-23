Что обсуждали президент России и султан Омана на переговорах в Москве

Что обсуждали президент России и султан Омана на переговорах в МосквеТема иранской ядерной сделки могла быть одной из ключевых
Президент России Владимир Путин в Кремле принял второго лидера арабского государства за неделю. После официального визита 17 апреля эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию 22 апреля прибыл султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Это первая встреча на высшем уровне между лидерами России и Омана после установления 40 лет назад дипломатических отношений. Соглашение в 1985 г. подписывал как раз Аль Саид, который был в то время замминистра иностранных дел. Особый интерес к встрече с султаном Омана обусловлен тем, что именно эта страна выступает посредником в обсуждении ядерной сделки между Ираном и США.
После церемонии встречи, которая предваряет все подобные визиты, – это гимны двух стран в Георгиевском зале Кремля и приветствия членов делегаций – Путин и Аль Саид направились на переговоры. На этот раз открытая часть переговоров была очень лаконичной. Путин поблагодарил Аль Саида и отметил: многое предстоит сделать в торгово-экономической сфере, но уже сейчас можно развивать отношения в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельском хозяйстве. По его словам, сейчас РФ поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на дополнительное сотрудничество в сфере энергетики.
Аль Саид, в свою очередь, заявил, что Оман стремится к тому, чтобы отношения между странами носили привилегированный характер «в интересах народов наших стран». По его словам, утром он встречался с представителями российского бизнеса, которых призвал открывать представительства в стране и привлекать взаимные инвестиции. «Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, – это и энергетика, и сельское хозяйство, и торговля», – отметил Аль Саид. Переговоры проходили не только в узком составе, но и в расширенном – в формате обеда.
Путин пригласил султана принять участие в запланированном на 2025 г. саммите Россия – Лига арабских государств. Саммит может состояться осенью в Москве, сказал позже журналистам помощник президента Юрий Ушаков. А Аль Саид пригласил Путина посетить Оман. Приглашение было принято, следует из совместного заявления по итогам переговоров.
Также был подписан ряд документов о сотрудничестве в области транспорта, рыбного хозяйства, о взаимодействии в борьбе с отмыванием преступных доходов и др. Ключевым стало соглашение о взаимной отмене визовых требований. В совместном же заявлении сказано, что стороны обсудили способы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и других областях (в том числе создание совместной комиссии).
Оба лидера «выразили глубокую обеспокоенность» ситуацией в секторе Газа. Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров также «важное место» будет уделено развитию диалога в формате ОПЕК+.
Интересный момент
Аль Саид посетил Москву между двумя раундами переговоров по иранской ядерной сделке, где Оман выступает основным посредником. В Маскате 12 апреля при посредничестве главы МИДа страны Бадра аль-Бусаиди состоялись первые переговоры Вашингтона и Тегерана после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. А на прошлой неделе 19 апреля в оманском посольстве в Риме прошел второй раунд переговоров.
Третий раунд запланирован на 26 апреля в Маскате. Со стороны США в переговорах участвует спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, со стороны Ирана – глава МИДа Аббас Аракчи. Аракчи был с визитом в Москве на прошлой неделе. Путин встречался с ним 17 апреля – как раз накануне переговоров по ядерной сделке.
По итогам двух раундов аль-Бусаиди заявлял, что «переговоры набирают обороты и теперь даже самое маловероятное возможно». Аракчи отмечал, что стороны смогли добиться определенного прогресса по ряду целей. Вашингтон официальных заявлений не делал, но источники Reuters и Associated Press заявляли об «очень хорошем прогрессе» после второго раунда.
Ключевые опросы
Тема иранской ядерной программы затрагивалась на переговорах, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Оман проявляет очень существенные усилия, для того чтобы способствовать переговорному процессу. И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе». По его словам, усилия Омана получили высокую оценку со стороны Путина. Кроме того Песков подтвердил, что в ходе переговоров затрагивалась и тема визита Аракчи в Москву на прошлой неделе.
«Сама связка Омана и Катара интересна и то, что их лидеров принимают одного за другим в Москве на фоне их взаимодействия в посредничестве в различных конфликтах на Ближнем Востоке – по проблемам Ирана, Йемена и другим», – говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он полагает, что визиты сначала катарцев, а теперь оманцев в Москву связаны именно с ирано-американскими переговорами, а не с Украиной, хотя Катар и предлагал ранее себя как площадку для контактов по российско-украинскому конфликту.
«Киев и связанный с ним контекст однако обсуждать в этих переговорах вполне могут – как неизбежно влияющий на всю международную обстановку фактор», – допускает Семенов.
Возможно, султан Омана поделился с российским руководством деталями и ходом ирано-американской сделки, подробности которой не опубличиваются, предполагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Вероятно, султан мог также высказывать совместную позицию США и Ирана по роли России в новой ядерной сделке, полагает он: «Потенциальная роль России здесь быть арбитром или посредником между США и Ираном именно в контексте сделки. Для большей части остальных проблем есть международные институты и Трибунал по урегулированию претензий Ирана и США в Гааге. Также, как ранее говорилось в утечках в СМИ, Москва может взять ответственность за некоторые технические моменты сделки – например, перевезти к себе ядерное топливо из Ирана».
О том, что тема иранской ядерной программы была ключевой на переговорах, говорит и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. В настоящее время Маскат выполняет роль посредника между Тегераном и странами Запада, а Москва принимает активное участие в развитии иранского мирного атома, напоминает эксперт.
«Очевидно, что американо-иранский диалог по ядерной сделке пока не привел к каким-то заметным подвижкам, учитывая неуступчивость сторон. Поэтому Оман рассчитывает на содействие России для потенциального прорыва в переговорах. Тегеран не согласится заключать новое соглашение по старой схеме без твердых гарантий его соблюдения», – предполагает эксперт.
Оман долгие годы являлся посредником между Ираном и Западом, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде: «Приезд эмира Катара и султана Омана в Москву связан с ситуацией на Ближнем Востоке, так как эти страны пытаются нивелировать возможность возникновения регионального крупномасштабного конфликта, грозящего экономическими и политическими потерями для всего Ближнего Востока и Северной Африки, включая и страны Персидского залива».
Это все и становится темой переговоров – от Сирии до Ирана, от вопросов ближневосточной стабильности до новой архитектуры безопасности, считает эксперт: «Россия, один из важнейших игроков на Ближнем Востоке, могла бы стать одним из гарантов нового соглашения по Ирану, как и было в рамках прошлого соглашения СВПД (соглашение по иранской ядерной программе. – «Ведомости»)», – не исключает Садыгзаде. Москва – одна из самых близких Тегерану на глобальном уровне сторон, иранцы могут относиться с определенным доверием к российской стороне как к посреднику, напоминает он.
Определенное потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном тоже дает возможность видеть некоторые позитивные тренды, считает Садыгзаде: «Если получится довести до конца соглашение по Украине и перезапустить отношения между Москвой и Вашингтоном, это может привести к тому, что Россия будет равноудаленной стороной уже для помощи американо-иранскому соглашению». Оман же в этих маневрах важен, поскольку неоднократно подтверждал способность выступать надежным посредником при разрешении международных конфликтов и для иранцев, и для американцев, и для саудитов начиная с 2013 г., отчасти поспособствовав соглашению СВПД в 2015 г., напоминает Садыгзаде.
Другие вопросы
Видя углубление контактов с Оманом, можно отметить, что это происходит на фоне исчерпания потенциала взаимодействия с приоритетными ближневосточными партнерами Москвы – Турцией и ОАЭ, считает Семенов. По его мнению, Оман и Катар тоже «хотят получить от России больше». Особенно это стало очевидно, когда Трамп пришел в США к власти, стал контактировать с Россией по налаживанию отношений и урегулированию конфликта на Украине и открытое сотрудничество с Москвой вплоть до визитов лидеров стало уже не так токсично, продолжает Семенов. У Маската и Дохи, старавшихся не портить с Москвой отношений, но и не привлекать внимание Запада своими контактами с Россией, пока есть возможность воспользоваться этим, говорит востоковед.
Хотя эта арабская монархия сильно уступает своим богатым соседям по запасам нефти и газа, Оман имеет собственные энергетические и инвестиционные амбиции, отмечает Балмасов. По его мнению, потенциально оманские инвесторы могут вложить свои капиталы в российские газовые и рудные месторождения – в те проекты, откуда ушли западные компании.
Проведение саммита с арабскими странами, о котором сказал Путин, может быть как имиджевым мероприятием, так и экономическим – для укрепления связей Москвы с арабским миром, считает Балмасов. «С одной стороны, это демонстрирует тщетность усилий стран Запада по изоляции России от глобальной политики. С другой – на саммите у российской стороны появится возможность развивать совместные инвестиционные и экономические проекты с арабскими государствами», – допускает эксперт. Для арабских государств участие в новой площадке – один из инструментов диверсификации внешних связей и снижения зависимости как от США, так и от Китая, полагает Балмасов.