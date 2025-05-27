Песков: СМИ пытаются «подзадоривать» американцев на введение новых санкций
В вопросе возможного введения американских санкций есть много «сливов», «эвентуальные рассуждения» вряд ли уместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, как возможное введение президентом США Дональдом Трампом более жестких санкций против Москвы может отразиться на переговорном процессе по урегулированию на Украине.
Большое количество иноСМИ, по его словам, де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса. Она нацелена на то, как пояснил Песков, чтобы «всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций».
В России все это видят «невооруженным глазом», указал представитель Кремля. При этом американцы и президент Трамп в своем подходе «весьма сбалансированы».
«Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется», – заключил он.
27 мая стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер против России уже на текущей неделе. По информации The Wall Street Journal, это связано с неудовлетворенностью президента США позицией руководства РФ и отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта.