МИД: проект США «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность
Создание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» прямо подрывает стратегическую стабильность, в рамках выстраивания системы планируется придать «дополнительный импульс» развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути, первых обезоруживающих ударов. Это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности», – сказала представитель МИДа.
Проект «Золотой купол» был запущен указом президента США Дональда Трампа в январе. Он предусматривает объединение существующих военных разработок с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений. 20 мая Трамп сообщил, что его администрация завершила разработку архитектуры новой системы противоракетной обороны.