МИД: проект США «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность

«Это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути, первых обезоруживающих ударов. Это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности», – сказала представитель МИДа.