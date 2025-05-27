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МИД: проект США «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность

Ведомости

Создание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» прямо подрывает стратегическую стабильность, в рамках выстраивания системы планируется придать «дополнительный импульс» развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути, первых обезоруживающих ударов. Это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности», – сказала представитель МИДа.

Проект «Золотой купол» был запущен указом президента США Дональда Трампа в январе. Он предусматривает объединение существующих военных разработок с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений. 20 мая Трамп сообщил, что его администрация завершила разработку архитектуры новой системы противоракетной обороны.

22 мая в МИД РФ заявляли, что оснований для паники из-за планов США по «Золотому куполу» нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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