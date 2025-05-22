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МИД: оснований для паники из-за планов США по «Золотому куполу» нет

Ведомости

Поводов для паники в связи с планами США по программе противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол» нет, но они вызывают озабоченность и указывают на актуальность задачи гарантированного обеспечения безопасности России. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой [40-го президента США Рональда] Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США», – отметил Рябков (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что российские стратегические комплексы оснащены так, что могут гарантированно прорывать любые, в том числе многослойные системы ПРО. В планах «Золотого купола» в архитектуру противоракетной обороны добавляются перехватчики космического базирования. Это будет иметь сугубо дестабилизирующий характер, указал замглавы МИДа. По его словам, Россия осуждает подобные планы.

Проект «Золотой купол» был инициирован указом президента США Дональда Трампа в январе, когда он призвал объединить существующие военные разработки с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений. 20 мая Трамп сообщил, что его администрация определилась с архитектурой противоракетной обороны. Он уточнил, что проект «Золотой купол» станет частью существующей системы обороны и будет тесно с ней интегрирован. Ожидается, что система будет запущена до окончания его срока на посту американского главы.

По предварительным данным, полная стоимость проекта составит порядка $175 млрд. В законопроект бюджета на 2026 г. включено $25 млрд на строительство системы, чтобы начать его реализацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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