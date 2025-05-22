МИД: оснований для паники из-за планов США по «Золотому куполу» нет

Проект «Золотой купол» был инициирован указом президента США Дональда Трампа в январе, когда он призвал объединить существующие военные разработки с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений. 20 мая Трамп сообщил, что его администрация определилась с архитектурой противоракетной обороны. Он уточнил, что проект «Золотой купол» станет частью существующей системы обороны и будет тесно с ней интегрирован. Ожидается, что система будет запущена до окончания его срока на посту американского главы.