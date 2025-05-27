Посол в Молдавии назвал условия вывода миротворцев РФ из Приднестровья

В феврале 2023 г. премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что намерен добиваться вывода российских военных с территории Приднестровья и добиваться ее «демилитаризации». Президент республики Майя Санду говорила, Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в условиях энергокризиса в том случае, если из республики будут выведены российские миротворцы для замены их на гражданскую миссию ООН или ЕС.