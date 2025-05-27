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Посол в Молдавии назвал условия вывода миротворцев РФ из Приднестровья

Ведомости

Вывод российского контингента из Приднестровья возможен при условии прогресса переговоров по урегулированию конфликта в регионе, сейчас присутствие миротворцев гарантирует невозобновление боевых действий, заявил «РИА Новости» посол России в Кишиневе Олег Озеров.

Москва, как отметил посол, никогда не говорила, что контингент РФ из Приднестровья не будет выведен, речь идет о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования, пояснил он.

«И наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 г.», – сказал он.

В случае исключения этого «краеугольного камня» из процесса «ничего хорошего не выйдет», необходимо полноценное восстановление переговорного процесса между Приднестровьем и официальным Кишиневом, подчеркнул Озеров.

В феврале 2023 г. премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что намерен добиваться вывода российских военных с территории Приднестровья и добиваться ее «демилитаризации». Президент республики Майя Санду говорила, Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в условиях энергокризиса в том случае, если из республики будут выведены российские миротворцы для замены их на гражданскую миссию ООН или ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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