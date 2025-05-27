Посол в Молдавии назвал условия вывода миротворцев РФ из Приднестровья
Вывод российского контингента из Приднестровья возможен при условии прогресса переговоров по урегулированию конфликта в регионе, сейчас присутствие миротворцев гарантирует невозобновление боевых действий, заявил «РИА Новости» посол России в Кишиневе Олег Озеров.
Москва, как отметил посол, никогда не говорила, что контингент РФ из Приднестровья не будет выведен, речь идет о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования, пояснил он.
«И наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 г.», – сказал он.
В случае исключения этого «краеугольного камня» из процесса «ничего хорошего не выйдет», необходимо полноценное восстановление переговорного процесса между Приднестровьем и официальным Кишиневом, подчеркнул Озеров.
В феврале 2023 г. премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что намерен добиваться вывода российских военных с территории Приднестровья и добиваться ее «демилитаризации». Президент республики Майя Санду говорила, Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в условиях энергокризиса в том случае, если из республики будут выведены российские миротворцы для замены их на гражданскую миссию ООН или ЕС.