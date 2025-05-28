Собянин сообщил о ликвидации 33 летевших на Москву украинских БПЛА за ночь
За ночь силы ПВО сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Некоторые из них атаковали столицу, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале.
О первых четырех уничтоженных беспилотниках глава города сообщил в 00:29 мск, после чего оповещал о ликвидации БПЛА по несколько раз в час. В 04:26 Собянин в последний раз за ночь сообщил о четырех сбитых БПЛА, атаковавших Москву. После он рассказал, что в Зеленограде в результате отражения атаки вражеских БПЛА, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.
В 01:10 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах «Внуково» и «Жуковский». До этого, в 23:50 мск 27 мая, он проинформировал об аналогичной мере в аэропорту «Домодедово», а в 22:55 – в аэропорту Калуги («Грабцево»).
По данным Минобороны РФ, с 21:00 мск 27 мая до 0:00 мск 28 мая дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Из них 59 были уничтожены в Брянской области, 19 – в Белгородской, 13 – в Тульской, 10 – в Курской, восемь – в Орловской и три – в Калужской.