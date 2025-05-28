Собянин сообщил о ликвидации 33 летевших на Москву украинских БПЛА за ночь

О первых четырех уничтоженных беспилотниках глава города сообщил в 00:29 мск, после чего оповещал о ликвидации БПЛА по несколько раз в час. В 04:26 Собянин в последний раз за ночь сообщил о четырех сбитых БПЛА, атаковавших Москву. После он рассказал, что в Зеленограде в результате отражения атаки вражеских БПЛА, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.