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Собянин сообщил о ликвидации 33 летевших на Москву украинских БПЛА за ночь

Ведомости

За ночь силы ПВО сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Некоторые из них атаковали столицу, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале.

О первых четырех уничтоженных беспилотниках глава города сообщил в 00:29 мск, после чего оповещал о ликвидации БПЛА по несколько раз в час. В 04:26 Собянин в последний раз за ночь сообщил о четырех сбитых БПЛА, атаковавших Москву. После он рассказал, что в Зеленограде в результате отражения атаки вражеских БПЛА, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.

В 01:10 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах «Внуково» и «Жуковский». До этого, в 23:50 мск 27 мая, он проинформировал об аналогичной мере в аэропорту «Домодедово», а в 22:55 – в аэропорту Калуги («Грабцево»).

В 01:45 Кореняко рассказал об ограничениях в аэропортах Владимира («Семязино»), Иваново («Южный»), Костромы («Сокеркино») и Ярославля («Туношна»). В 03:15 стало известно, что мера установлена в аэропорту Шереметьево.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 мск 27 мая до 0:00 мск 28 мая дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Из них 59 были уничтожены в Брянской области, 19 – в Белгородской, 13 – в Тульской, 10 – в Курской, восемь – в Орловской и три – в Калужской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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