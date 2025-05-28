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Telegraph: Киев может остаться без западного финансирования в следующем году

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Украина стремится сократить как человеческие, так и финансовые потери, т. к. у страны нет обязательств западных стран, которые бы гарантировали возможность «пережить следующий год», сообщила британская газета Telegraph.

Главная надежда Киева может заключаться в том, чтобы убедить европейских лидеров в том, что инвестиции в Украину – это не просто вбрасывание денег в бесконечный конфликт, указывает издание.

Киев финансирует половину украинского бюджета за счет доходов налогоплательщиков, а остальное – за счет иностранных грантов и кредитов. Большая часть средств направляется на военные нужды. При этом налоговые поступления растут в реальном выражении.

27 мая стало известно, что Великобритания направит $3 млрд прибыли от активов РФ на оборону Украины. Финансирование направят на «усиление украинской обороны». Киев получит средства в течение 2025–2026 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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