Telegraph: Киев может остаться без западного финансирования в следующем году
Украина стремится сократить как человеческие, так и финансовые потери, т. к. у страны нет обязательств западных стран, которые бы гарантировали возможность «пережить следующий год», сообщила британская газета Telegraph.
Главная надежда Киева может заключаться в том, чтобы убедить европейских лидеров в том, что инвестиции в Украину – это не просто вбрасывание денег в бесконечный конфликт, указывает издание.
Киев финансирует половину украинского бюджета за счет доходов налогоплательщиков, а остальное – за счет иностранных грантов и кредитов. Большая часть средств направляется на военные нужды. При этом налоговые поступления растут в реальном выражении.
27 мая стало известно, что Великобритания направит $3 млрд прибыли от активов РФ на оборону Украины. Финансирование направят на «усиление украинской обороны». Киев получит средства в течение 2025–2026 гг.