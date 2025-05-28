Более 40 беспилотников нейтрализованы в небе Подмосковья

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ночью российские военные нейтрализовали 33 украинских БПЛА, летевших в направлении столицы. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее – по словам мэра, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших. В условиях налета БПЛА Росавиация устанавливала ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Мера была отменена в 07:15 мск.