Более 40 беспилотников нейтрализованы в небе Подмосковья
Силы ПВО сбили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в 12 муниципальных образованиях Московской области. О ночном налете беспилотников на регион сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, в результате атаки были повреждены три жилых дома в селе Троицкое в Чеховском районе. Пострадавших среди жителей нет.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ночью российские военные нейтрализовали 33 украинских БПЛА, летевших в направлении столицы. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее – по словам мэра, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших. В условиях налета БПЛА Росавиация устанавливала ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Мера была отменена в 07:15 мск.