Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис о криптовалюте

В начале апреля газета The New York Times сообщала, что Харрис может выдвинуться на должность губернатора Калифорнии в 2026 г. По данным издания, экс-вице-президент страны считает, что при победе в Калифорнии у нее будет мощная платформа, с которой она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политике, а также защищать демократические приоритеты и ценности.