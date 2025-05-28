Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис о криптовалюте
Дональд Трамп-младший объявил, что был бы готов отдать весь свой криптокошелек, если бы бывшая вице-президент США Камала Харрис попыталась публично рассказать о технологии блокчейн.
На ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе Трамп-младший выразил уверенность в том, что такое выступление было бы «величайшим словесным салатом» и за всю история речей самой Харрис, и «полной катастрофой».
«Это было бы тридцать минут объяснений ни о чем», – с иронией заметил Трамп-младший.
По словам сына американского лидера, его рассмешило то, что после того как Трамп в ходе предвыборной кампании поддержал криптовалюту, другие кандидаты, включая Харрис, тоже попытались «запрыгнуть» в эту дискуссию.
В начале апреля газета The New York Times сообщала, что Харрис может выдвинуться на должность губернатора Калифорнии в 2026 г. По данным издания, экс-вице-президент страны считает, что при победе в Калифорнии у нее будет мощная платформа, с которой она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политике, а также защищать демократические приоритеты и ценности.