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Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис о криптовалюте

Ведомости

Дональд Трамп-младший объявил, что был бы готов отдать весь свой криптокошелек, если бы бывшая вице-президент США Камала Харрис попыталась публично рассказать о технологии блокчейн.

На ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе Трамп-младший выразил уверенность в том, что такое выступление было бы «величайшим словесным салатом» и за всю история речей самой Харрис, и «полной катастрофой».

«Это было бы тридцать минут объяснений ни о чем», – с иронией заметил Трамп-младший.

По словам сына американского лидера, его рассмешило то, что после того как Трамп в ходе предвыборной кампании поддержал криптовалюту, другие кандидаты, включая Харрис, тоже попытались «запрыгнуть» в эту дискуссию.

В начале апреля газета The New York Times сообщала, что Харрис может выдвинуться на должность губернатора Калифорнии в 2026 г. По данным издания, экс-вице-президент страны считает, что при победе в Калифорнии у нее будет мощная платформа, с которой она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политике, а также защищать демократические приоритеты и ценности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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