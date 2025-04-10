NYT: Харрис будет выдвигаться на должность губернатора Калифорнии в 2026 году
Бывшая вице-президент США Камала Харрис планирует выдвигаться на пост губернатора Калифорнии в 2026 г. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в ее ближайшем окружении.
Собеседники газеты рассказали, что многие члены Демократической партии хотят ее участия в президентской гонке в 2028 г., другие полагают, что на следующих выборах бывшая вице-президент будет восприниматься фигурой из прошлого. Сама Харрис не планирует баллотироваться на этот пост.
По информации NYT, Харрис считает, что в качестве губернатора Калифорнии у нее будет мощная платформа, с которой она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политике, а также защищать демократические приоритеты и ценности.
О том, что Харрис рассматривает вариант выдвижения в губернаторы Калифорнии в следующем году издание Politico писало в ноябре 2024 г. «Естественным решением было бы создать какую-то организацию, которая дала бы ей возможность путешествовать, выступать с речами и сохранять свои политические связи», – сказал один из бывших помощников Харрис.