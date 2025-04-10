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NYT: Харрис будет выдвигаться на должность губернатора Калифорнии в 2026 году

Ведомости

Бывшая вице-президент США Камала Харрис планирует выдвигаться на пост губернатора Калифорнии в 2026 г. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в ее ближайшем окружении.

Собеседники газеты рассказали, что многие члены Демократической партии хотят ее участия в президентской гонке в 2028 г., другие полагают, что на следующих выборах бывшая вице-президент будет восприниматься фигурой из прошлого. Сама Харрис не планирует баллотироваться на этот пост. 

По информации NYT, Харрис считает, что в качестве губернатора Калифорнии у нее будет мощная платформа, с которой она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политике, а также защищать демократические приоритеты и ценности.

О том, что Харрис рассматривает вариант выдвижения в губернаторы Калифорнии в следующем году издание Politico писало в ноябре 2024 г. «Естественным решением было бы создать какую-то организацию, которая дала бы ей возможность путешествовать, выступать с речами и сохранять свои политические связи», – сказал один из бывших помощников Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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