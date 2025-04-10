NYT: Харрис будет выдвигаться на должность губернатора Калифорнии в 2026 году

О том, что Харрис рассматривает вариант выдвижения в губернаторы Калифорнии в следующем году издание Politico писало в ноябре 2024 г. «Естественным решением было бы создать какую-то организацию, которая дала бы ей возможность путешествовать, выступать с речами и сохранять свои политические связи», – сказал один из бывших помощников Харрис.