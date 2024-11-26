Politico сообщило о планах Харрис на выборы в 2028 году
Действующая вице-президент США Камала Харрис может баллотироваться на выборах в 2028 г., сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Кроме того, она рассматривает вариант выдвижения в губернаторы Калифорнии в 2026 г.
Как утверждает издание, Харрис в частном порядке поручила своим помощникам изучить варианты ее участия в выборах. Неназванные собеседники Politico сообщили, что она рассмотрит перечисленные варианты в течение зимних праздников.
«Ей не нужно решать, хочет ли она снова баллотироваться на какие-то должности в течение следующих шести месяцев. Естественным решением было бы создать какую-то организацию, которая дала бы ей возможность путешествовать, выступать с речами и сохранять свои политические связи», – сказал один из бывших помощников Харрис.
В ближайшее время Харрис и ее советники будут работать над тем, чтобы определить, как и когда она подтвердит «свою собственную роль в демократической партии», отмечается в публикации. Politico также сообщает, что Харрис планирует появиться на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 5 ноября. На них победил представитель республиканской партии Дональд Трамп, который до этого занимал должность главы государства в 2017–2021 гг. Его соперником, кандидатом от демократов, была действующий вице-президент Камала Харрис.