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Politico сообщило о планах Харрис на выборы в 2028 году

Ведомости

Действующая вице-президент США Камала Харрис может баллотироваться на выборах в 2028 г., сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Кроме того, она рассматривает вариант выдвижения в губернаторы Калифорнии в 2026 г.

Как утверждает издание, Харрис в частном порядке поручила своим помощникам изучить варианты ее участия в выборах. Неназванные собеседники Politico сообщили, что она рассмотрит перечисленные варианты в течение зимних праздников.

«Ей не нужно решать, хочет ли она снова баллотироваться на какие-то должности в течение следующих шести месяцев. Естественным решением было бы создать какую-то организацию, которая дала бы ей возможность путешествовать, выступать с речами и сохранять свои политические связи», – сказал один из бывших помощников Харрис.

В ближайшее время Харрис и ее советники будут работать над тем, чтобы определить, как и когда она подтвердит «свою собственную роль в демократической партии», отмечается в публикации. Politico также сообщает, что Харрис планирует появиться на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 5 ноября. На них победил представитель республиканской партии Дональд Трамп, который до этого занимал должность главы государства в 2017–2021 гг. Его соперником, кандидатом от демократов, была действующий вице-президент Камала Харрис.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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