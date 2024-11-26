Politico сообщило о планах Харрис на выборы в 2028 году

«Ей не нужно решать, хочет ли она снова баллотироваться на какие-то должности в течение следующих шести месяцев. Естественным решением было бы создать какую-то организацию, которая дала бы ей возможность путешествовать, выступать с речами и сохранять свои политические связи», – сказал один из бывших помощников Харрис.