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Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026–2030 годы

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Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили план развития военного сотрудничества на период 2026–2030 гг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны Киргизии. Решение было принято на заседании Совета министров обороны объединения.

На заседании были рассмотрены вопросы повышения боевой подготовки, взаимодействия коллективных сил ОДКБ и совершенствования механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы в зоне ответственности организации.

«Результаты нашего заседания еще раз подтвердили единство позиций и согласованность подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности, развития военного сотрудничества и совершенствования систем управления силами ОДКБ», – заявил министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также главы и представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других структур организации.

По итогам заседания запланирована встреча министров обороны с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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