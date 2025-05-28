Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026–2030 годы
Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили план развития военного сотрудничества на период 2026–2030 гг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны Киргизии. Решение было принято на заседании Совета министров обороны объединения.
На заседании были рассмотрены вопросы повышения боевой подготовки, взаимодействия коллективных сил ОДКБ и совершенствования механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы в зоне ответственности организации.
«Результаты нашего заседания еще раз подтвердили единство позиций и согласованность подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности, развития военного сотрудничества и совершенствования систем управления силами ОДКБ», – заявил министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов.
Во встрече приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также главы и представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других структур организации.
По итогам заседания запланирована встреча министров обороны с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.