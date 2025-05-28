Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026–2030 годы

Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили план развития военного сотрудничества на период 2026–2030 гг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны Киргизии. Решение было принято на заседании Совета министров обороны объединения.



На заседании были рассмотрены вопросы повышения боевой подготовки, взаимодействия коллективных сил ОДКБ и совершенствования механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы в зоне ответственности организации.